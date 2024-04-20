Dev dalgaların arasında can pazarı! Fırtınada denize giren genç insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! Yurdun birçok noktası fırtına ve kuvvetli yağışa teslim

Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! Yurdun birçok noktası fırtına ve kuvvetli yağışa teslim

Antalya’da boyu 4 metreye kadar çıkan dev dalgaların bulunduğu sahilde denize giren 19 yaşındaki genç, boğulmak üzereyken dalış eğitmeninin çabası ve deniz polisinin yolladığı insansız cankurtaran robotuyla kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sarı Kod ile uyardığı Antalya’da fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı Sahili’nde fırtınadan dolayı boyu 4 metreye kadar ulaşan dev dalgalar sahilleri döverken, 19 yaşındaki Bedirhan Kiril adındaki bir genç ise buna aldırış etmeyip denize girdi.

DALGALAR SÜRÜKLEDİ

Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen genci fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada sahilde bulunan dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyip genci kurtarmak için yanına yüzdü. Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı gençle birlikt suda ekiplerin yardımını bekledi.

İNSANSIZ ROBOTLA KURTARILDI

İhbarla birlikte olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, kıyıya 100 metre açıktaki genç ve dalış eğitmenin yanına Uzaktan kumandalı insansız cankurtaran robotu yolladı. Sunduvaç ve Kiril’in robota tutunmasının ardından kıyıya getirildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, ardından tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

"BU HAVADA DENİZE GİRMEYİN"

Dalış Eğitmeni İbrahim Sunduvaç, “Kendime can yeleği aldım, suya atladım. Başka ekipmanım yoktu. Onu sakinleştirdim, önce kıyıya gelmeyi denedik başaramayacağımızı anlayınca tekrar açığa gittik. Çünkü dalgadan daha az etkilenmemiz gerekiyordu. Ardından sakin sakin yüzmeye başladık. Kıyıdaki robotu ve ekipleri görünce tekrar kıyıya yaklaşmaya başladık. Neyse ki bu sefer başardık. Bu tür havalarda kimsenin denize girmemesi gerekiyor” dedi.