Yüreklerin ağza geldiği an! Fırtınanın etkisiyle minare devrildi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Nisan 2024 15:32 - Güncelleme: 20 Nisan 2024 15:34 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Yurdun birçok noktasında etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Son olarak Çankırı'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.