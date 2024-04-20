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Yüreklerin ağza geldiği an! Fırtınanın etkisiyle minare devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

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Yurdun birçok noktasında etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Son olarak Çankırı'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla ağaçlar devrildi, iş yerlerinin dışında bulunan dolaplar ve eşyalarla çöp konteynerleri sürüklendi, bazı apartman dairelerinin camları kırıldı.

İŞ YERLERİ VE ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Abdulhalik Renda Mahallesi'nde bulunan Bademlik Camisi'nin iki minaresinden biri de rüzgarın etkisiyle devrildi. Minareden kopan parçalar, çevrede bulunan iş yerleri ve araçlara zarar verdi. Belediye ekipleri, yıkılan minarenin molozlarının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede güvenlik güçleri önlem aldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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