Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! Yurdun birçok noktası fırtına ve kuvvetli yağışa teslim

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor. Antalya, Ankara, Denizli ve İstanbul'da ağaçlar kökünden söküldü, bazı direkler araçların üzerine devrilirken evlerin ise çatısı uçtu.

Meteorolojinin günler öncesinde uyardığı yağış ve şiddetli fırtına, gece yarısından itibaren birçok kentimizde etkili oluyor.

DENİZLİ'DE ÇATILAR UÇTU

Denizli’de başta Kale ilçesi olmak üzere kent gelinde etkili olan yağış ve fırtına yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Çatıları uçurup ağaçları deviren şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu.

ANTALYA'DA FIRTINA AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodla uyardığı 45 kentten biri olan Antalya’da sabah saatlerinde fırtına ve yağış etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentte ağaç ve pano devrilmeleri yaşandı. Serik ilçesinde şiddetli fırtına cami minaresinin kubbesini devirdi, bir okulun otopark kısmında zarar verirken, bir ağacı ise kökünden söktü.

BAŞKENT DE FIRTINAYA TESLİM

Ankara’da da gün içerisinde beklenen fırtına başladı. Fırtına beraberinde yağışı da getirdi. Şiddetli fırtına şehir merkezinde etkisini gösterdi. Ağaç dalları kuvvetle sallanırken fırtınanın gündüz saatleri boyunca devam etmesi bekleniyor. Ankara Valiliği dün aksam saatlerinde il genelinde görülecek kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.