Yurdun dört bir yanında fırtına etkili oluyor! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü, yaralılar var

Meteorolojinin uyarılarının ardından Türkiye'nin batısı başta olmak üzere fırtına yurdun dört bir yanında etkili oluyor. İstanbul'da metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, Sinop'ta dalgalar 3 metreyi buldu. Çankırı ve Kastamonu'da toplamda 12 kişi yaralandı. Amasya'da ise fırtına nedeniyle çatı düştü, vatandaşlar deprem zannetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bugün yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan olaylar...

İSTANBUL'DA METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin farklı bölgelerinde metrekareye 15 ila 50 kilogram yağış düştü. İBB ekiplerinin, 3 bin 320 personel, 1717 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan ihbarlar doğrultusunda müdahale çalışmalarını yaptı.

Yağışın 75 kilograma ulaştığı Çatalca'da dere kenarında mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldı.

M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Yenibosna istasyonunda su baskını, Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde de bir binanın bahçesindeki istinat duvarında çökme yaşandı.

12 göllenme, 10 ağaç devrilmesi, 5 su baskını, 3 yol çökmesi ve 2 toprak kayması olayına da müdahale edildi.

İZMİR'DE HORTUM

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÇANKIRI'DA 6 KİŞİ YARALANDI

Çankırı’da ve ilçelerinde etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Çankırı ve ilçelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çankırı'da çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı

İl genelinde apartmanların ve Ilgaz ilçesinde bulunan hükümet konağının çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Ekipler, devrilen ağaçları yollardan budayarak kaldırabildi. Fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çankırı Valiliği, gün içerisinde etkili olan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Açıklamada, 78 olayın meydana geldiği ve vakaların 65’i çatı uçması, 5’i ağaç devrilmesi, 5 ahırın zarar gördüğü 3 cami minaresinin yıkıldığı ve 6 vatandaşın yaralandığı yer aldı.

ÇORUM'DA MİNARENİN ŞEREFESİ UÇTU

Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle merkeze bağlı Büyük Gülücük köyü cami şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. O sırada camide ve yoldan geçen kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi.



Büyük Gülücek köyü sakinlerinden Mehmet Eren, etkili olan fırtına nedeniyle yerinden sökülen caminin şerefesinin yola düştüğünü belirterek, "Uçan şerefe yol ortasına düştü. Allah’a şükürler olsun kimseye zarar vermedi” dedi.

TEKİRDAĞ'DA YÜZLERCE PELİKAN PLAJA AKIN ETTİ

Tekirdağ'ın Marmaraereğli ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle yüzlerce pelikan plajda toplandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi'nde fırtına etkili oluyor. Fırtına sebebiyle göç yolundaki yüzlerce pelikan, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde merkezdeki plajda toplandı. Fırtına etkisini sürdürüyor.

SİNOPTA DALGALAR 3 METREYİ BULDU

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop sahilinde yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Kentte etkili olan ve saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle sahillerde dalgalar meydana geldi.

Yüksekliği 3 metreyi bulan dalgaların karaya vurduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu.

KASTAMONU'DA 6 YARALI

Kastamonu'da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi, apartmanların çatıları uçtu, araçlarda hasara neden oldu. Bir evin uçan çatısı ise, bir apartmanın duvarına ok gibi saplandı.

Kastamonu Valiliği, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Kastamonu’da il genelinde yaşanan fırtına sonrasında 72 yerde çatının uçtuğunu ve 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

KARABÜK'TE MİNİBÜSTEN İNENLER NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Karabük’te etkili olan fırtına nedeniyle çatılardan düşen taş parçaları minibüsten inen yolculara isabet etti.

Olay, Postane Caddesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtına kentte hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle binaların çatıdan düşen taş parçaları minibüsten inen yolcuların kafalarına isabet etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki çocuğun olaydan kıl payı kurtulduğu, minibüsten inen yolcularında düşen parçalar nedeniyle neye uğradıklarını şaşırma anları yer aldı.

KONYA'DA TARIM İŞÇİLERİNİN ÇADIRLARI UÇTU

Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Bozan Mahallesinde etkili olan kuvvetli fırtınada hayvan barınakları, ahır, samanlık, evlerin bacaları zarar gördü.

Seydişehir'de şiddetli fırtına tarım işçilerinin çadırlarını uçurdu

AMASYA'DA ÇATILAR UÇTU VATANDAŞ DEPREM ZANNETTİ

Amasya’nın Suluova ilçesinde yağışın ardından etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Vatandaşlar kopan çatıların çıkardığı sesi deprem sanıp korku yaşadı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin alarma geçtiği ilçede bir süreliğine elektrikler de kesildi.