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Meteoroloji'den uyarı! Bugün başımıza resmen çamur yağacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji&#039;den uyarı! Bugün başımıza resmen çamur yağacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, bugün batı ve iç kesimlerde toz taşınımı olacağı belirtildi. Bu sebeple vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimleri için toz taşınımı uyarısında bulundu.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Müdürlükten yapılan açıklamada, gün içerisinde etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşması beklenen görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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