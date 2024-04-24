Meteoroloji'den uyarı! Bugün başımıza resmen çamur yağacak

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Nisan 2024 07:27 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 07:30 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, bugün batı ve iç kesimlerde toz taşınımı olacağı belirtildi. Bu sebeple vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.