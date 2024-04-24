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Atina’da Sahra'dan gelen çöl tozu gökyüzünü turuncuya boyadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Atina’da Sahra&#039;dan gelen çöl tozu gökyüzünü turuncuya boyadı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yunanistan’da Sahra Çölü üzerinden gelen toz bulutu nedeniyle başkent Atina’da gökyüzü turuncuya büründü.

Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden rüzgarlarla taşınan toz bulutu dün Yunanistan’ın başkenti Atina’yı etkisi altına aldı.

MASKE UYARISI YAPILDI

Atina’yı kaplayan çöl tozu nedeniyle gökyüzü turuncuya döndü. Atina’nın simgesi Akropolis de toz bulutlarının arasında kayboldu. Hava kirliliğinin arttığı kentte solunum rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması ve maske takmaları tavsiye edildi. Bugün itibarıyla etkisini kaybeden toz bulutu ülkenin kuzeyindeki Selanik kentine kadar ulaştı. Sahra Çölü’nden her yıl 60-200 milyon ton kadar toz yayılıyor.

Atina’da Sahra'dan gelen çöl tozu gökyüzünü turuncuya boyadı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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