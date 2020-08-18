Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterşef Celal Kimdir? MasterChef Celal Sarıgül Nereli, kaç yaşında? Celal Sarıgül sessiz fakat hırslı tavrıyla bu sezon Masterşef yarışmacıları arasından oldukça merak edilen biri isim olarak görülüyor. Öyle ki programın fanları Celal ile ilgili bilgi almak için sık sık Masterşef Celal Kimdir? MasterChef Celal Sarıgül Nereli, kaç yaşında? şeklinde aramalar yapıyor. Peki Masterşef Celal Kimdir? MasterChef Celal Sarıgül Nereli, kaç yaşında? İşte Masterşef Celal Kimdir? MasterChef Celal Sarıgül Nereli, kaç yaşında? gibi sorularınıza cevap bulabileceğiniz haberimiz huzurlarınızda...

MASTERCHEF CELAL SARIGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Masterchef Celal Sarıgül, 26 yaşında. Aşçı. Kıbrıs'ta Mutfak Sanatları okuyan Celal Sarıgül, yarışmaya da Kıbrıs'tan katılıyor. Oteller ve restoranlarda altı senedir aşçılık yaptığını söyledi. MasterChef'in hayali olduğunu ve buraya kalıcı olmak için geldiğini de söyledi.