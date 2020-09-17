Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanında aldığı birçok ödülle bilinen ünlü mimar Sevim Alan yeni güzellik merkezi hakkında bilgiler verdi. “ 4. Güzellik merkezimizi Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerinde açacağız. Müşterilerimiz için yeni sürpriz bir konsept hazırlıyoruz. Güzellik merkezinin her detayı ile birebir ilgilenmekteyim. Kasım ayında açılış yapmayı planlıyoruz. Yeni mağazamız için hazırlıklarımız yoğun bir şekilde, heyecanla devam ediyor” dedi.





Mimarlık becerilerini, güzellik merkezinde de kullandığını belirten Sevim Alan “Mimar olmamın, bu alanda başarı sağlamamda büyük katkısı oldu. Mimari estetiği, güzellik anlayışıyla birleştiriyorum. Bu nedenle doğal kaş tasarımı denildiğinde “Sevim Alan güzellik merkezi” akla geliyor. Danışanlarıma uyguladığım kaş tasarımlarında, doğallıktan uzaklaşmadan, güzelleşmelerini sağlıyoruz. Kaşın yüz ifadesinde önemi çok büyük. Sosyal medya hesaplarım üzerinden paylaştığım öncesi ve sonrası fotoğraflarımda, takipçilerim de bunu açıkça görüyor. Güzellik merkezinde yapılan her işlemde önceliğimiz doğal olmasıdır. Danışanlarım da çok iyi bilirler ki her zaman doğal güzellik anlayışından yanayım” dedi.



Mimar ve güzellik uzmanı Sevim Alan aynı zamanda da kaş tasarımı eğitimleri vermektedir. Eğitimlerini anlatan Sevim Alan “Kaş tasarımı yapmak, eğitimin yanında bir beceridir. Ancak bu alanda becerisi alanlar, doğru eğitimle başarılı kaş tasarımları yapabilir. Kaş tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Yüz tipine ve ifadesine uygun kişiye özel tasarımlar yapılmalıdır. Bu alanda eğitim almak isteyen kişilere eğitim vererek, meslek edinmelerini sağlıyorum. Kaş tasarımı yaptırmak isteyen kişilere de tavsiyem, gerekli hijyen kurallarını hassasiyetle yerine getiren, profesyonel kişilere uygulama yaptırsınlar” dedi.