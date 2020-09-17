Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dün öğle saatlerinde gündeme adeta bomba gibi düşen görünütlerde şarkıcı Halil Seza'inin yan komşusu olan yaşlı bir adamın evini bir kaç arkadaşı ile basarak darp ve hakaret ettiği görülüyor. Feci şekilde dövülen yaşlı adam kaçmak istesede başarılı olamıyor.

Görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, karşılıklı husümet olduğunu, yaşlı adamın film çekimlerinde kendilerini rahatsız ettiğini ve bu nedenle öfkesine yenik düştüğünü ifade etti. Ancak bu açıklama yeterli olmadı Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından “silahla yaralama ve tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



HAİL SEZAİ OLAYI...

“İsyan” parçasıyla ünlenen oyuncu ve şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, dün sosyal medyanın gündemine oturdu. Sebebi ise 67 yaşındaki bir adamı, sokak ortasında döverkenki çekilen görüntüleri. İstanbul Tuzla’da önceki sabah gerçekleştiği iddia edilen olay, şöyle yaşandı: Halil Sezai, sokakta çekim yaptığı sırada komşusu Hüseyin Meriç ile tartıştı. Ardından yaşlı adamı tekme tokat dövdü.

Gözaltına alınan Halil Sezai ile yanında bulunan yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Taner Okçular ifadelerinin ardından serbest kaldı. Ancak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Paracıkoğlu'nun tekrar adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Yaşadıklarını anlatan Meriç “Halil Sezai bana odunla saldırdı. Eğer sokağa çıkmasaydım öldürmüştü. Asıl evde üzerime çöktüler. Kalp hastası olduğum için tıkandım. Orada kelime-i şehâdet getirdim. Halil Sezai de bana ‘Ezan mı okuyorsun?’ deyip tekrar

tekrar vurdu” dedi. Oğlu Meriç Behkam ise “Bu adam daha önce de bizim evimize girdi. Şu an babam hastanede. Kafasında iki yarık var. Burnu da kırık” diye konuştu.

Halil Sezai ise kendini sosyal medyadan “Komşumun yönetmenimiz ile husumeti var. Bize video çektirmemeye yemin etmiş sanki. 5 aydır engelliyor. Kendisine çiçekle gittim ama sonuç bu oldu. Onun ağır küfürlerine dayanamadım. Yaptığım şey için çok üzgünüm. Özür diliyorum” sözleriyle savundu. Öte yandan bu davranışı hem meslektaşları hem de vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Şarkıcı Sinan Akçıl “Ayyaşlık, yaşlılara el kaldırma var, örf âdet yok. Yazık sana, acınacak hâldesin” ifadelerini kullandı. Bu arada Halil Sezai’ye destek veren CHP’li Eren Erdem, gelen tepkiler üzere Tweet’lerini sildi.

Peki Halil Sezai kimdir?

Türkiye'de adını 'isyan' şarkısı ile duyuran Halil Sezai, 1979 Eskişehir doğumlu. Asıl adı Halil Sezai Paracıkoğlu'dur.

2012 yılında "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü alan Paracıklıoğlu, 2011 yılında ise "İncir Reçeli" filmindeki performansı ile çok konuşuldu. Serinin devam filminde ve farklı filmlerde oyunculuk kariyerine devam eden Halil Sezai, bir filmde de yapımcı olarak yer aldı.

Kendi isminde bir youtube kanalı olan şarkıcı, burada içerik üretmeye devam ediyor.

Ne olmuştu?

Halil Sezai'nin saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Halil Sezai dayak olayı ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı Ünlü Sanatçı Halil Sezai'nin gözaltına alınmasına neden olan kavga ile ilgili açıklama yaptı.

Halil Sezai tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Film çekimi nedeniyle tartıştığı komşusunu darp eden Halil Sezai, savcılık sorgusunun ardından “silahla yaralama ve tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.