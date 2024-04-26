Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 20 Mayıs resmi tatil olmayıp eğitim öğretim ve kamu faaliyetlerine devam edilecek

20 Mayıs resmi tatil olmayıp eğitim öğretim ve kamu faaliyetlerine devam edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
20 Mayıs resmi tatil olmayıp eğitim öğretim ve kamu faaliyetlerine devam edilecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Resmi tatil olan bugünde birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olurken akıllarda 20 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmadığı konusu var. Peki, 20 Mayıs 2024 resmi tatil midir? 20 Mayıs Pazartesi okul var mı? İşte detaylar...

20 Mayıs okullar yarım gün mü, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Mayıs ve 20 Mayıs'ın tatil olup olmadığı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 19, 20, 21 Mayıs tatil mi?  20 Mayıs'ta tatil olacak mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

20 MAYIS 2024 RESMİ TATİL MİDİR? 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı zaten tatil olan pazar gününe denk geldi.

Bu kapsamda 19 Mayıs'ın ertesi günü olan 20 Mayıs Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liseler için resmi tatil olmayıp eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecek.

Ayrıca kamu kuruluşları da faaliyetlerini  sürdürecek.

20 Mayıs resmi tatil olmayıp eğitim öğretim ve kamu faaliyetlerine devam edilecek - 1. Resim

MAYIS'TA HANGİ GÜNLER OKULLAR TATİL?

2024 resmi tatiller şu şekilde;

İşçi Bayramı: 1 Mayıs Çarşamba Günü.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar Günü.

Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi Günü.

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar Günü.

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi Günü.

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı Günü.

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba Günü.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi Günü.

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma Günü.

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı Günü.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bitcoin’de para girişi neden durdu? İşte sebepler…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kurban Bayramı’na 51 gün kaldı! Birinci günü 16 Haziran Pazar’a denk geliyor - HaberlerKurban Bayramı’na 51 gün kaldı! Birinci günü 16 Haziran Pazar’a denk geliyorGalatasaray'da sarı kart sınırında 7 futbolcu bulunuyor - HaberlerGalatasaray'da sarı kart sınırında 7 futbolcu bulunuyorReddit mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi - HaberlerReddit mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdiSakla Beni 26. bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü final yapıyor - HaberlerSakla Beni 26. bölümüyle 2 Mayıs Perşembe günü final yapıyorZaha ağrıları nedeniyle Adana Demirspor kadrosunda yer almadı - HaberlerZaha ağrıları nedeniyle Adana Demirspor kadrosunda yer almadıSakla Beni Afife karakterini Şeyda Akova Balcıoğlu canlandırıyor - HaberlerSakla Beni Afife karakterini Şeyda Akova Balcıoğlu canlandırıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...