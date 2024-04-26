20 Mayıs resmi tatil olmayıp eğitim öğretim ve kamu faaliyetlerine devam edilecek

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Resmi tatil olan bugünde birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olurken akıllarda 20 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmadığı konusu var. Peki, 20 Mayıs 2024 resmi tatil midir? 20 Mayıs Pazartesi okul var mı? İşte detaylar...

20 Mayıs okullar yarım gün mü, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Mayıs ve 20 Mayıs'ın tatil olup olmadığı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 19, 20, 21 Mayıs tatil mi? 20 Mayıs'ta tatil olacak mı? Tüm merak edilenler haberimizde...

20 MAYIS 2024 RESMİ TATİL MİDİR?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı zaten tatil olan pazar gününe denk geldi.

Bu kapsamda 19 Mayıs'ın ertesi günü olan 20 Mayıs Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liseler için resmi tatil olmayıp eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecek.

Ayrıca kamu kuruluşları da faaliyetlerini sürdürecek.

MAYIS'TA HANGİ GÜNLER OKULLAR TATİL?

2024 resmi tatiller şu şekilde;

İşçi Bayramı: 1 Mayıs Çarşamba Günü.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar Günü.

Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi Günü.

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar Günü.

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi Günü.

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı Günü.

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba Günü.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi Günü.

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma Günü.

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı Günü.