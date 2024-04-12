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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılındaki resmi tatiller vatandaşlar tarafından merak edilirken en çok sorulan sorulardan biri de ''1 Mayıs resmi tatil mi?'' sorusu oldu. Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs'ta birçok kurum kapalı olacak. İşte detaylar...

1 Mayıs işçi ve emekçilerin hakları, mücadeleleri ve dayanışması için bir anma ve kutlama günü olarak büyük bir önem taşıyor. 2024 yılında 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kabul ediliyor - 1. Resim

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak kabul edilmekte. 1 Mayıs, işçi ve emekçilerin hakları için yapılan mücadelelerin anısını canlı tutmak, emekçilerin sorunlarına dikkat çekmek ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli gruplar 1 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler düzenleyerek taleplerini dile getiriyorlar.

İşçi sınıfının hakları için yapılan mücadelelerin sembolü haline gelen 1 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da işçilerin taleplerinin ve haklarının gündemde tutulmasına rol oynacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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