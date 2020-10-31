Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernekten yapılan açıklamada, depremin ardından genel merkez binasında kriz masası oluşturulduğu, kurumun Ege, Antalya ve Afyon Temsilciliği’nden 15 kişilik acil yardım ekibinin afetin vurduğu bölgelere sevk edildiği belirtildi.

Derneğin, battaniye, kuru gıda, meyve suyu, kek, sıcak çorba ve su ikramının yanı sıra hijyen malzemeleri götürerek afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için bölge halkının hizmetinde olacağı aktarılan açıklamada, afet bölgelerinde kriz sona erene kadar bölge halkına yardımların sürdürüleceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, "İzmir’de bulunan Ege Bölge Temsilciliği’mizin lojistik depolarından ilk etapta battaniye, kuru gıda, çocuk kışlık montları, su, kek, hijyen malzemeleri depremzedelere dağıtmak için depremin vurduğu ilçelere doğru yola çıkardık. Ayrıca Sancaktepe Belediyesi’nden temin edilen mobil ikram aracıyla da sıcak çorba dağıtılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

AFAD koordinasyonunda bölgede insani yardım çalışmalarına katılacaklarını aktaran Cengiz, deprem bölgesinde yaraları sarmak adına devlet ve STK’lar canla başla çalışıyor dedi.