Yeni Renault Duster çok iddialı geliyor

Baştan aşağı tamamen yenilenen ve artık karşımıza Ranault Duster olarak çıkan araç; yaklaşık 100 farklı ülkede bugüne kadar 1,7 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşarak kendini çoktan kanıtlamış bir model. Üretimi Bursa’da yer alan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda gerçekleşecek olan Yeni Renault Duster yurt dışına da Türkiye’den ihraç edilecek. Ülkemizde ise mayıs ayı sonunda ön siparişe açılacak; işte tüm detaylar...

Yeni Renault Duster’ın tanıtımı, “Türkiye’nin Duster’ı Yeni Renault Duster” başlığı ile 25 Nisan’da dünyada ilk kez İstanbul’da gerçekleştirildi. Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilecek olan Yeni Renault Duster, büyük bir ilgiyle karşılandı.

YENİ BİR PLATFORM

Yeni Renault Duster; Clio, Captur ve Arkana modellerinde de kullanılan CMF-B platformu ile üretilen yüksek teknolojili bilgi-eğlence donanımlarına sahip yeni nesil bir model. CMF-B platformu benzinli tam hibrit, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle beraber getiriyor. Araç 4,34 metrelik uzunluğunu koruyor. Böylece hem günlük şehir içi sürüşe hem de uzun mesafeli yolculuklara uygun kompakt bir yapı sunmaya devam ediyor. Bagaj hacmini artırarak 594 litreye varan bagaj alanına sahip olan Yeni Renault Duster, iç mekânda ise yaklaşık 29 litrelik saklama alanı sunuyor.

ARTIK E-Tech FULL HİBRİD

Yeni Renault Duster, ultra verimli E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil üç farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. 145 hp güç üreten gelişmiş tam hibrit motor seçeneğiyle ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi ve 114 gr/km CO2 emisyonuna sahip olan model, karma döngüde %20’ye varan, şehir içi döngüde ise %40'a kadar avantaj sağlıyor. Yolculuk süresinin %80'ine kadar elektrik modunda çalışabilmesinin yanı sıra, yine elektrik modunda ilk kalkış hareketini yapabiliyor.

Yeni Renault Duster aynı zamanda 6 ileri vitesli manuel şanzımanla eşleştirilen 130 hp gelişmiş 1,2 litre yarı hibrit motor seçeneği ve 4x4 güç-aktarma sistemiyle de sunuluyor. 3 silindirli turbo benzinli motoru, yaklaşık %10 yakıt tasarrufu ve daha akıcı bir sürüş için ek tork sağlamak üzere 0,8 kWsa kapasiteli 48V batarya ile desteklendi. Bu versiyonun ortalama tüketimi 6 lt/100 km ve CO2 emisyonu ise 136 gr/km.

OFF ROAD ÇEKİŞ SİSTEMLERİ

4x4 özellikleriyle donatılan Yeni Renault Duster, farklı sürüş koşullarını kapsayan beş off-road moduna sahip: Auto, Eco, Off-Road, Çamur&Kum ve Kar. Gelişmiş 4x4 ekranı; pusula, altimetre, yanal ve dikey açılarının yanı sıra tork dağılımı da dahil olmak üzere sürücüye zorlu koşullarda gerekli tüm bilgileri sağlıyor. Ayrıca multimedya ekranı 360’ kameraya doğrudan erişim sağlarken, her viteste çalışan ve 30 km/s hıza kadar ayarlanabilen eğim iniş yardımcısı da içeriyor. Bunun dışında Yeni Renault Duster 4x4, gelişmiş dinamik performans için çok kollu bir arka süspansiyona sahip. Ayrıca araçta artık daha rahat ve konforlu bir sürüş deneyimi için 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemi mevcut. Şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı ve otomatik uzun/kısa far, Otomatik acil durum fren sistemi, “e-call” Acil Durum Çağrı sistemi ve benzer bir çok sistem artık Yeni Duster’da yer alacak.

KONFORDA BOYUT ATLADI

Yeni Renault Duster'ın iç mekânı dış tasarımıyla uyum içinde olup, sakin ve dingin bir ortam oluşturmak üzere tasarlanmış. Titanyum Gri vurgulara sahip modern bir ön konsol, sağlam malzemeler, kaliteli grafik arayüzler, gri vurgulu özel koltuk döşemeleri ve koltuk sırtlığının üst kısmına entegre edilen Renault logosu gibi özel ayrıntılar bir araya gelerek bir bütün oluşturmuş. Ayrıca kabinin farklı noktalarında (ön konsol, orta konsol, bagaj) yer alan 6 bağlantı noktasından oluşan yeni YouClip sistemiyle tablet tutucusu, akıllı telefon tutucusu veya bardaklık, kanca ve lambayı birleştiren 3'ü 1 arada tutucu aksesuar gibi Renault tarafından araca özel olarak tasarlanmış kullanışlı bir aksesuar oldukça dikkat çekici.

SAHFAN DOĞA ARACI

Araçta 17 inç veya elmas kesim alüminyum 18 inç jant seçenekleri tasarımı destekleyen detayla arasında yer alıyor. Ayrıca Duster logolu ön kapı eklentileri ile birlikte ön ve arka tampon alt koruma kaplamalarıyla uyumlu gri ayna kapakları ise ayrıntıya gösterilen özenin bir parçası. 4x4 versiyonu, artırılmış yerden yüksekliği ve 4x4 logosuyla birlikte daha geniş yaklaşma ve uzaklaşma açılarına sahip özel tamponlarla donatılıyor. Tüm versiyonlarda farlara dikkat çekmeden yerleştirilen Renault logoları bulunurken, arkadaki aydınlatma gruplarını özel olarak tasarlanan bir şerit birbirine bağlıyor. Ayrıca yeni Renault Duster hem uzunlamasına hem de enine kullanım için tasarlanan maksimum 80 kg kapasiteli tavan raylarıyla donatılıyor.