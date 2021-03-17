Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek tarafından ilk etapta 10 bin adet briket ev inşası için Suriye içerisinde hayata geçirilen proje kapsamında İdlib kırsalında 900 adet evin inşası tamamlandı.

İnşası tamamlanan evlere iç savaş mağduru aileler yerleşmeye başladı.

Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan sivil yerleşim yerlerine yönelik Esed rejimi ve müttefiklerinin yoğun hava-kara saldırıları sonucu Kasım 2019’un başından bu yana yaklaşık 750 bin sivil, yerinden edildi.

Deniz Feneri Derneği ise 10 yıldır olduğu gibi Suriyeli savaş mağduru sivilleri yine yalnız bırakmadı.

Hayırseverlerin destekleriyle dernek, kurulan çadır kentlere alternatif olarak briket ev inşasına başladı.

“İdlib’e Yuva Ol” sloganıyla duyurulan bir diğer kampanya, başta Türkiyeli bağışçılar olmak üzere dünyadan çok ciddi destek buldu.

39 metrekare genişliğinde 2 oda, tuvalet, banyo ve mutfak konseptinde tasarlanan evlerden Derhassan bölgesinde 198’inin inşası tamamlanarak savaş mağduru ailelere teslim edildi.

Meshedruhin bölgesinde ise 702 evin teslimatı ise devam ediyor.

Evlerin su ihtiyacı için su kuyuları açılarak bütün evlerin çatısında bulunan depolara su takviyesi sağlayacak.

Briket evlerin teslimatında çadır yaşamından kurtulmanın sevinciyle büyük coşku yaşayan İdlibliler Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Kavuştukları evlerinde kendilerini daha güvende hissettiklerini anlatan iç savaşın mağdurları Türkiye’li hayırseverlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Proje kapsamında evlere yerleşen bu ailelere yıl boyunca Deniz Feneri Derneği tarafından başta ekmek olmak üzere gıda, giyim, hijyen ürünlerinden oluşan çeşitli yardımlarına aralıksız devam ediyor.

Proje yoğun istek gördü

Briket ev projesini anlatan Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Faruk Durmuş yaptığı açıklamada;

“Bu bölgelerde 900 adet briket ev yapıldı, Buradaki mülteciler çadırlarda yaşıyorlar. Çadır hayatı zordur kış şartları yaz şartları hepsi zordur. Tuvalet, banyo sıkıntıları vardır.

Burada briket evler sayesinde daha medeni daha insan onuruna haysiyetine yaraşır bir yaşam sürdürecekler” dedi

ŞİMDİ BAĞIŞ YAP

Deniz Feneri Derneği aracılığıyla İdlib’de göç etmek zorunda kalan sivillere destek olmak isteyen hayırseverler, “İdlib’e yuva ol” projesine 1 ev karşılığı 8500 TL bağışlayarak destek olabilir.

Ayrıca İdlib yazıp 5560’’a SMS göndererek 10 TL yardımda bulunabiliyor.

Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise derneğin internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine bağışta bulunarak savaş mağduru ailelere destek verebiliyor.

Bilgi İçin: Fevzi Yalçın İletişim Danışmanı

fevzi.yalcin@denizfeneri.org.tr 0542 548 10 48 - 0212 414 60 60