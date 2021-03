Türkiye Gazetesi

İklimlendirme sektörünün standartlarını belirleyen markası Daikin, “Yılın İtibarlısının” seçildiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde hem ısıtma hem de soğutma kategorisinde birincilik kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bugüne kadar tasarımdan ihracata kadar çeşitli alanlarda birçok ödülün sahibi olan Daikin, “Yılın İtibarlısı”ndan kazandığı 2 birincilikle başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.

Üstün teknolojisi ve yenilikçi ürünleriyle iklimlendirme sektörünün çıtasını yukarı taşımaya devam eden Daikin, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre işbirliğiyle gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasının baz alınarak düzenlendiği “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde hem ısıtma hem de soğutma kategorisinde birincilik ödülü kazanarak iklimlendirme sektörüne damgasını vurdu.

Bu yıl 7’nci kez yapılan ve 50’ye yakın kategoride gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde önce Akademetre tarafından saha araştırması yapılarak ilk üçe kalan markalar belirlendi. Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markaların belirlendiği ve markalarla birlikte bu başarıya ortak olan paydaşlarının ödüllendirildiği ölçümlemede Daikin, hem ısıtma hem de soğutma kategorilerinde ilk sıranın sahibi olarak sektördeki iddiasını bir kez daha göstermiş oldu.

The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde Daikin’in elde ettiği başarıya ilişkin bir açıklama yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Pandemi nedeniyle tüm dünya olarak zor zamanlar geçirdik. Bu ödül ile bir kez daha ekip çalışması ile aşılamayacak bir zorluk olmadığını görmüş olduk. Topluma ve çevreye değer katmak için, 2025 yılına kadar aynı kararlılık ile yolumuza devam edecek ve Daikin olarak daha birçok başarıya imza atacağız” dedi.

Böylesi zor bir yılda kurumsal itibarı arttırmanın hem çok daha zor hem çok daha kıymetli olduğunun altını çizen Daikin Türkiye Pazarlama bölümü Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yazar, “ 2011 yılından bu yana yaklaşık 10 yıldır, iklimlendirme sektöründe birçok çalışmalar yapıyoruz. Topluma, çevreye verdiğimiz değerler ile yaptığımız bu çalışmaların sonucunu almak gurur verici. Birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarım ve ajanslarımızın emeği hepimizi birkez daha gururlandırdı” dedi.

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ise, “Bu yıl The ONE Awards kazananlarının pazarlama iletişimi tarihinde özel bir yeri olacak. Diğer endekslerden farklı olarak The ONE Awards başarıda emeği geçen herkesi ödüllendiriyor. ‘Başarı bir takım çalışmasıdır’ diyen The ONE Awards halk jürisinin seçimini ortaya koyuyor. The ONE Awards genel bir başarıyı değil yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirdiği için çok kıymetli. Bu yarışmayı marka ve marka yönetimlerinin yılsonu karnesi gibi düşünmek gerekir” dedi.

Isıtma ve soğutma olmak üzere iki kategoride de birincilik elde eden Daikin, 17 Mart 2021 tarihinde online olarak düzenlenen törende ödüllerini aldı.

DAIKIN TÜRKİYE HAKKINDA

Türkiye'de 1978 yılından beri distribütörler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren Daikin, Temmuz 2011'de Airfel'i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı olmuştur. Daikin Türkiye bugün ısıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip şirketidir. Daikin Türkiye çatısı altında bulunan Daikin ve Airfel markalarının iklimlendirme sektörüne yönelik kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri vb. farklı ihtiyaçlara uygun son teknoloji ile üretilmiş ürünleri bulunmaktadır. Merkez ofisi İstanbul’da bulunan Daikin Türkiye; Sakarya’da bulunan üretim tesisleri, 7 bölge müdürlüğü, 370 bayi, 12 kadın girişimci Sakura bayi, 500 satış noktası ve 500’ün üzerindeki yetkili servisiyle Türkiye’nin geniş bir coğrafyasına hizmet verebilmektedir. Ayrıca Avrupa'nın ilk iklimlendirme deneyim merkezini de sektörüne kazandırmıştır. İstanbul'da bulunan Daikin Akademi ise eğitimin gücünü paydaşların kişisel gelişim, mesleki deneyim ve iş yapma kalitesine yansıtmak için çalışmaktadır. Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın da Ar-Ge, üretim ve lojistik üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye, CIS ülkelerinin (Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan, Tacikistan) ve Gürcistan, Kuzey Irak, KKTC pazarlarının sorumluluğunu da üstlenmiştir.

DAIKIN HAKKINDA

Osaka-Japonya’da 1924 yılında kurulan Daikin Industries Ltd., bugün 150 ülkede 24 milyar doları bulan cirosu, 80 binden fazla çalışanı ve 100’den fazla üretim tesisi ile dünya ısıtma, soğutma, havalandırma ve florokimyasal ürünlerinde sektör lideridir. Konut, ticari ve endüstriyel iklimlendirme uygulamaları için müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını gözeten Daikin, tüm dünyada ürün geliştirme alanındaki öncü yaklaşımları ve entegre çözümlerinin rakipsiz kalitesi ve kullanışlılığıyla tanınmaktadır. Daikin Türkiye'nin de bünyesinde yer aldığı Daikin Europe NV, 1972 yılında Avrupa pazarına yenilikçi ürünlerini sunmak için Belçika Oostende’de kurulmuştur. Daikin Industries Ltd.’in yüzde 100 iştiraki olan Daikin Europe NV, bünyesinde 12.000’den fazla çalışanı; Belçika, Türkiye, Çek Cumhuriyeti (2), Almanya, İtalya ve İngiltere'deki 7 üretim tesisiyle Avrupa'nın en büyük klima, ısı pompası ve soğutma cihazı üreticisidir. Belçika’da yer alan fabrika, yaklaşık 140.000 m²’lik toplam yüz ölçümüyle türünün en gelişmiş fabrikalarından biridir.

