Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamaya göre, son 5 ayda yaşanan olayların analizi, sadece Azerbaycan'ın Üçlü Bildirge hükümlerinin tam olarak uygulanması ve bölgede gerçek barışın tesisi ile ilgilendiğini ve gereken adımları attığını gösteriyor. Ermenistan tarafı ise sadece süreci oyalayarak türlü bahanelerle kabul ettiği şartları uygulamaktan kaçmaya çalışıyor.

‘PRESTİJ VE KONUMUNU KAZANMAYA ÇALIŞIYOR”

Bunun yanı sıra açıklamada "Ne yazık ki, Üçlü Bildirge'nin uygulanmasından sorumlu olan ve bu nedenle Ermenistan'ı yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamak yerine Dağlık Karabağ - Azerbaycan'a asker göndermeyi kabul eden Rus devleti, parlamento seçimlerine hazırlanan Ermenistan'da kaybettiği önceki askeri-siyasi prestijini ve konumunu geri kazanmaya çalışıyor. Ve bunu Azerbaycan’ın çıkarlarının gözetilmemesi ve egemenliğine gösterilen saygısızlık pahasına yapıyor” ifadelerine yer verildi.

‘AZERBAYCAN DEVLETİNE KARŞI AÇIK BİR SAYGISIZLIKTIR’

Açıklamaya göre Adalet Partisi, Karabağ'da barışı koruma kisvesi altında bulunan Rus birliklerinin Ermeni terörist ayrılıkçıların faaliyetlerini görmezden geldiğine, bu ayrılıkçıların kendi kendini ilan eden lideri Arayik Harutyunyan ile sıcak ilişkiler kurduğuna ve hatta gizli ziyaretini düzenlediğine inanıyor. Moskova'nın Askeri geçit hazırlıkları, "barışı koruma misyonu" kavramına ve niyetine tamamen aykırı olmakla birlikte, Azerbaycan devletine karşı açık bir saygısızlıktır. Rus tarafının tüm bunları netleştirmesi, resmi Bakü'den özür dilemesi ve derhal bu gerilimlere son vermesi gerekir. Aksi takdirde Azerbaycan halkı, Rusya'nın Karabağ'da bir barışı koruma görevi için değil, askeri ve siyasi çıkarları için olduğu izlenimine sahip olacak ve Rusya'nın bölgeye emperyalist bir devlet olarak geri döndüğünü söyleyenlerin argümanlarını önemli ölçüde güçlendirecek ve halkı saldırganlık hareketi için teşvik edecek.

AYRILIKÇILIK DALGASI ZARAR VERİYOR

Öte yandan Rusya'nın uzun süredir etnik ayrılıkçılıktan muzdarip çok uluslu bir devlet olduğunu hatırlatan Adalet Partisi, Karabağ'daki ayrılıkçıları desteklemenin, bir anda Kuzey-Güney ve Doğu-Batı ulaşım koridorlarının kesişme noktasında Türk-Müslüman komşularından birini kaybetmek anlamına geldiğine inanıyor. Moskova, Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da kazanmak istiyor ve bu ayrılıkçılık dalgası er ya da geç Rusya'yı içeriden yiyip bitiren karşı konulamaz bir süreç haline getirebilir. Açıklamaya göre Adalet Partisi bir kez daha Rus liderliğini bölgede olup bitenleri soğuk düşünmeye ve Karabağ'daki gerçek barışı koruma misyonunu yerine getirmeye çağırıyor ve bu formatta eşit ilişkilerin kurulmasından sadece bölge halklarının yararlanacağına dikkat çekiyor.