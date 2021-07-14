Koronavirüs tebdirleri kapsamında gevşetilen kısıtlamalar müzik dünyasının da kapılarını açtı. Uzun süredir konser veremeyen sanatçılar bayramda müzik şöleni yaşatacak Kerki Solfej’in yaz konserleri Kurban Bayramı’nda Ege’de ünlüler geçidi olacak.
ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANACAK
16 – 24 Temmuz tarihlerinde; Mabel Matiz, Kenan Doğulu, Sertab Erener, Yıldız Tilbe, Candan Erçetin, Levent Yüksel, Erol Evgin, Livaneli ile Sevdalım Hayat, Evengy Grinko, Buray, Ayta Sözeri, Ferhat Göçer, Funda Arar, Cem Adrian, Gazapizm ve Doğu Demirkol sahneleriyle bayram eğlencesini ikiye katlayacak.
ÇEŞİTLİ YERLERDE SAHNE ALACAKLAR
Bodrum Antik Tiyatro, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, Datça Açıkhava Tiyatrosu ve Marmaris Amfi Tiyatro’da konser verecek olan ünlüler, tatilcilere unutulmaz akşam yaşatacak.
Yıldız Tilbe konserine büyük ilgi Koronavirüs tedbirlerinin genişletilmesi ardından başlayan konserlerde Yıldız Tilbe sevenleri ile buluştu
Bodrum'da konser özlemi sona erdi Bodrum’da sahne alan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, uzun süre ardından sahnelere döndü.