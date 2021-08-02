Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söndürme ve tahliyede yer alan ekipler aynı zamanda yangından zarar gören ailelerin de ihtiyaçlarını gidermek için bir dizi çalışma yapıyor.

“Antalya ve Afyon” temsilciliği ekipleri felaketin başladığı ilk andan itibaren harekete geçerek gece gündüz mağdur ailelerin ve yangın söndürmede canları pahasına çalışan orman işçilerine destek oluyor.

Antalya Manavgat başta olmak üzere yardım bölgelerine ulaşan ekipler kıyafet, temizlik ve kişisel hijyen ürünlerinin dağıtımına başladı.

Bölgedeki tüm canlılara yardım ulaştırmaya çalışan ekipler, su problemi yaşayan kedi, köpek ve diğer hayvanların da ihtiyaçlarını gideriyor.

Zor günler yaşayan ülkemiz için yeşil vatan seferberliği başlatan Deniz Feneri, “Şimdi Milletçe Dayanışma Vakti” diyerek mağdur duruma düşmüş ihtiyaç sahibi ailelere yardım için kampanya başlattı.

Hayırseverler AFET yazıp 5560’a SMS atarak10 TL bağışta bulunarak yaraları sarmaya katkıda bulunabilir.

Ayrıca “1 Milyon Genç 1 Milyon Fidan” kampanyasıyla ülkemiz ormanlarının yanan her köşesini iyilikle yeşertme girişimi başlattı.

Hayırseverler FİDAN yazıp 5560’a SMS göndererek Deniz Feneri’nin kampanyasına 10 TL bağışta bulunabilir.