Türkiye Gazetesi

Uygulanmaya başladığı günden beri birçok eleştiriye maruz kalan kalıcı yaz saati uygulamasının ekonomi katkısı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yayımlanan raporla gözler önüne serildi. İlk olarak 2016 yılında gün ışığından daha çok yararlanma ve enerji tasarrufu yapma amacı ile başlanan kalıcı yaz saati uygulaması sayesinde 6 yıl boyunca toplamda 6,82 milyar kilovatsaat enerji tasarrufu yapıldığı açıklandı. Raporda, uygulamanın yürürlükte olduğu bu süre içerisinde ülkede 6 milyar lira tasarruf ettiği belirtildi. Pek çok Avrupa ülkesinde de gündeme getirilen kalıcı saat saati uygulamasının gelecek dönemde tüm dünya üzerinde popüler bir uygulama olacağı düşünülüyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİNİ DÜŞÜRDÜ, TASARRUF SAĞLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanan sözleşmede, İTÜ'nün yaptığı analizler sonucunda, Türkiye'de 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. İTÜ, kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili “Sabit Saat Uygulaması (SSU) Değerlendirme Raporu” yayımladı.

Rapora göre 08:30-17:30 mesai saatleri arasında daha fazla gün ışığından yararlanıldığı tespit edildi.

Yaz saati uygulamasıyla kış aylarında Avrupa ve Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat daha artarken, Avrupa Birliği'de kalıcı saate geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kalıcı yaz saati uygulaması ile elektrik tüketiminin düştüğü ve tasarruf sağlandığı görüldü.

Türkiye’deki toplam elektrik tüketimine bakıldığında 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik tüketiminde düşük seviyede artış gözlendi.17:00-18:00 saatlerindeki elektrik tüketiminde azalış ve saat 20:00 civarında ise artış gözlendi.

TOPLAM 6 MİLYAR LİRA TASARRUF EDİLDİ

Yaz saati uygulamasından bu yana elde edilen toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaati buldu.

Türkiye her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde etti.

Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilovatsaat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu.

AVRUPA'DA DA KALICI YAZ SAATİ GÜNDEMDE

Avrupa'da yaz saatini kalıcı hale getirecek Avrupa Birliği Komisyonu, önceki yıllarda kıta genelinde 4,6 milyon Avrupalının görüşüne başvurarak yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeyi masaya yatırdı.

Ankete katılan Avrupalıların yüzde 80’den fazlası yaz saatinden yana oy kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce İTÜ ile imzalanan protokolle yaz saati uygulamasının enerji tüketimine yansımasının incelendiğini açıklamıştı. Dönmez, “Bilimsel araştırma sonuçları ülkemizin jeopolitik konumu, batısındaki sanayileşme, kentleşme, enerji yoğunluğu ile doğusu ve batısı arasındaki doğal saat farkı olan 1 saat 16 dakikayı dikkate alındığında uygulanan saat diliminin, GMT+3 kalmasından elde edilecek enerji verimliliği kazanımlarını olumlu etkileyeceği görülmüştür” açıklaması yapmıştı.