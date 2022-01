Türkiye Gazetesi

Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak adına sektöründe öncü faaliyetler yürüten OYAK Çimento, enerji dönüşümleri ile karbon nötr bir dünyaya geçişin tasarlandığı günümüzde, iklim değişikliğine bağlı riskler odağında hazırladığı 2050 yol haritasına bağlı olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şirketlerin küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlandırmak için bilime dayalı hedefleri belirlemek adına ihtiyaç duyduğu kriterleri bir araya getiren ‘Net-Zero' (Net-Sıfır) taahhüdünü Türkiye'de veren ilk çimento şirketi olan OYAK Çimento'nun, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ışığında değer odaklı iş modeli ile sektördeki farklılığını bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre, SBTi ile ilgili faaliyetlerine 2020 yılında başlayan şirketin taahhüdü, Birleşmiş Milletler (BM) destekli bir kampanya olan Race to Zero'nun da parçası olarak, Science Based Targets Initiative (SBTi), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve We Mean Business tarafından da sergilenecek. Sürdürülebilirlik alanında yönünü Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine katkı verecek şekilde belirleyen şirket, çevresel sorumluluğu kapsamında son 5 yılda enerji maliyetlerini düşürmek, atık besleme sistemlerini daha ileri seviyelere götürmek, atık ısıdan geri kazanım tesisleri yapmak ve daha çevreci üniteler kurmak üzere önemli yatırımlar gerçekleştirirken, alternatif yakıt kullanım oranını da önemli ölçüde artırdı.