Türkiye Gazetesi

Tokat Turhal karayolu Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta olay meydana geldi. Cihan A. yönetimindeki 112 Acil Yardım Ambulansı hasta nakli için seyir halindeyken kavşaktan diğer yöne geçtiği sırada Ali K. idaresindeki Opel marka 35 AGU 973 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ambulans devrilerek yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü ile birlikte 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Diğer açta bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan 3 sağlık çalışanı ambulanslarla Tokat Devlet Hastane sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Kapanan yol 5 buçuk saat sonra açıldı Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır 31 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli 5 buçuk saatlik çalışmayla açıldı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde kar yağışı nedeniyle 5 araç birbirne girdi. Kaza sonrası tarfikte yoğunluk oluştu.

Kazara kendini vuran polis memuru toprağa verildi İzmir'de tabancasının ateş alması neticesinde kazara kendisini vurarak hayatını kaybeden 21 yaşındaki polis memuru Süleyman Dinçarslan, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.