Türkiye Gazetesi

Eğer bu baharda evinize yeni koltuk takımı almayı planlıyorsanız “Koltuk Takımı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler” konusunda bilgi sahibi olmalısınız.

Koltuk Takımı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yeni bir koltuk takımı satın almadan önce koltuk takımı modelinin; ergonomik yapısı, iskelet sağlamlığı, kumaş yapısı ve fiyatı konusunda detaylı araştırma yapılmalıdır. Bu dört unsur, kaliteli koltuk takımı almak konusunda yardımcı olacaktır. Ancak bunların yanında göz önünde bulundurulması gereken başka noktalarda bulunmaktadır.

Alanın Büyüklüğü

Koltuk modelleri konusunda karar verirken mutlaka kullanılacak alanın büyüklüğüne dikkat edilmelidir. Küçük mekânlarda büyük ebatlı koltuk takımının tercih edilmesi ya da tam tersi büyük mekânlarda küçük ebatlı koltuk takımının tercih edilmesi estetik açıdan hoş bir görüntü oluşturmayacaktır. Bu yüzden alan boyutu göz önünde bulundurulmalı ve ona göre tercih yapılmalıdır.

Sünger ve İskelet Yapısı

Oturma grubu satın alırken önceliğiniz uzun ömürlü kullanım ise; mutlaka koltuk takımının ergonomik yapısı ve iskeletinde kullanılan ağaç türü hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu sayede uzun ömürlü kullanım imkânı tanıyan koltuk takımına sahip olunacaktır. Burada ayrıca koltuk takımı modellerinde kullanılan süngerin 32 Dansite olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Dansite yüksekliği; koltuk takımlarının sünger kalitesini belirten bir terimdir. Kaliteli koltuk modeli almak için 32 Dansite sünger kullanılan koltuk takımları tercih edilmelidir. Bunun yanında koltuk üretimi esnasında kullanılan iskelet malzemesinin; kayın ya da gürgen ağacından olmasına dikkat edilmelidir.

Kumaş Dokusu

Oturma odası takımı kalitesini genel olarak inceledikten sonra en önemli nokta; koltuk kumaşının kalitesidir. Mobilyada kumaşın kolay temizlenebiliyor olması en büyük tercih sebeplerinden biridir. Bu açıdan satın alınacak olan koltuk takımının kumaşı; viskon, sentetik, pamuk, keten kumaş türlerinden biri olmalıdır. Elbette evinde ya da iş yerinde suni deri koltuk kumaşı da tercih edilmektedir. Ancak suni deri kumaşın yıpranma olasılığı daha yüksektir. Koltuk takımı kumaş seçiminde; kolay temizlenebilir yapıda ki kumaşların tercih edilmesi mobilyanın kullanım ömrünü de uzatacaktır.

Burada şu soruya da yanıt bulmak gerekir: Koltuk Kumaşının Kalitesi Nasıl Anlaşılır? Koltuk takımı alışverişlerinde koltuk modeline karar verildikten sonra, iskelet malzemesinin araştırılması gerektiğinden bahsederek; kumaş türlerine de değindik. Ancak burada kaliteli koltuk kumaşını bulmak için bazı püf noktaları da bulunmaktadır. Mesela; beğenilen koltuk takımının kumaşına bastırıldığında bir buruşma ve kırışıklık ortaya çıkıyorsa, mobilya kumaşının kalitesi iyi değildir. Ya da koltuk kumaşının üzerinde bulunan tozlar, kumaş yüzeyine yapışmış ise yine koltuk kumaşında sorun var demektir. Bu iki noktaya da dikkat edilirse; kaliteli kumaştan üretilmiş koltuk takımına sahip olunacaktır.

Koltuk Takımı Ayakları

Mobilya modelleri incelenirken, koltuk ayaklarına da dikkat edilmelidir. Çünkü koltuk takımının tasarımı ne kadar iyi olursa olsun, mobilya üretiminde kullanılmış olan ayaklar iyi değilse koltuk takımı şık durmayacaktır. Bu nedenle koltuk modelleri ayaklarında kullanılan modele de dikkat edilmelidir.

Koltuk Takımlarında En Doğru Marka Tercihi

Koltuk modelleri konusunda birçok mobilya markası, sizlere farklı fırsatlar sunmaktadır. Bu durumda en avantajlı mobilya markasına karar vermekte güçlük yaşanabilir. Bunun önüne geçebilmek içinse, iyi bir araştırma yapıldıktan sonra fiyat performansı açısından en ideal mobilya markasına karar verilmelidir. Ülkemizde mobilya sektöründe birçok marka hizmet vermektedir. Her bir mobilya markasının kendi bünyesinde tasarladığı farklı ürünleri bulunmaktadır. Bu ürünler arasından en doğru seçimi yapmak hem bütçe için hem de ev dekorasyonu için oldukça önemlidir. İşte birkaç mobilya markasına ait oturma grubu koltuk takımı önerileri:

1. Gündoğdu Mobilya

- Empoli Koltuk Takımı

- Lotto Koltuk Takımı

- Safran Koltuk Takımı

- Serra Koltuk Takımı

- Gold Avanos Koltuk Takımı

- Side Koltuk Takımı

- Truva Koltuk Takımı

- Despina Koltuk Takımı

2. İstikbal

- Plato Koltuk Takımı

- Retro Koltuk Takımı

- Talia Koltuk Takımı

- Vista Koltuk Takımı

- Misty Koltuk Takımı

- Diego Koltuk Takımı

- Sole Koltuk Takımı

- Troy Koltuk Takımı

3. Enza Home

- Sona Koltuk Takımı

- Fabıa Koltuk Takımı

- Ponte Koltuk Takımı

- Rosa Koltuk Takımı

- Evora Koltuk Takımı

- Dorıan Koltuk Takımı

- Dante Koltuk Takımı

- Masıon Koltuk Takımı

Oturma grubu olan koltuk takımları için derlediğimiz; mobilya markası ve ürünlerini inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. En kaliteli koltuk takımını almak için gerekli noktalara dikkat edilmesi; koltuk takımı satın alma sürecini kolaylaştıracaktır.

Gündoğdu Mobilya Şimdi Ankara, İzmir ve Eskişehir’de!

Türkiye genelinde 120’den fazla mağazası bulunan Gündoğdu Mobilya Mağazaları şimdi ise; Ankara, İzmir ve Eskişehir illerinde yeni mağazalarını açmaya hazırlanıyor. Nisan ayında açılması planlanan Gündoğdu Mağazalarının; kanepe takımı, yemek odası, yatak odası, genç odası, koltuk takımı ve düğün paketi ürünleriyle müşterileriyle buluşmaya hazırlanan Gündoğdu Mobilya koltuk takımı modellerinde uygun fiyat imkânı tanıyor. Eğer koltuk takımı satın almayı düşünüyorsanız, Gündoğdu Mobilya markası bünyesinde yer alan koltuk takımı modellerini değerlendirebilirsiniz.

https://www.gundogdumobilya.com.tr/kategori/koltuk-takimi