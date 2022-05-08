Türkiye Gazetesi

Iğdır'da meydana gelen iş kazasında inşaattan düşen işçi canından oldu. Bağlar Mahallesi'nde yapımı devam eden binanın inşaatında çalışan Ömer Ü, dengesini kaybederek üçüncü kattan aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Ömer Ü, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ömer Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nevşehir'de feci iş kazası, üzerine sac rulo düşen işçi canından oldu Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde feci bir iş kazası yaşandı. Üzerine sac rulo düşen genç işçi canından oldu.

Karabük'te feci iş kazası, 19 yaşındaki genç canından oldu Karabük'ten feci bir iş kazası haberi geldi, bir haddehanede üzerine demir düşen genç işçi canından oldu.