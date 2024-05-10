10 Mayıs itibarıyla başlayan 2024 DGS başvurusunun ücreti 590 TL olacak

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sınavı 30 Haziran'da yapılacakken adaylar başvuru ücreti ne kadar olacak, kaç TL oldu 2024 gibi sorulara cevap aramaya başlamıştı. Bugün itibarıyla başlayan başvuru süreci 20 Mayıs'ta sona ererken öğrenciler başvuruların ne zaman biteceğini ve ücretlerini araştırmaya başladı.

30 Haziran'da gerçekleşecek olan sınava kısa süre kala öğrenciler 2024 yılında başvuru ücreti kaç TL oldu araştırmakta. Bugün ÖSYM tarafından detaylar açıklandı ve süreç başladı.

ÖSYM'nin açıklamasına göre ücret 590 TL olacak. Ücretlerin ödenmesi için son gün ise 21 Mayıs olarak belirlendi.

Geç başvurular ise 28 Mayıs tarihinde alınacak ve ödemeler aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek. Sınavda sayısal ve sözel alandan oluşan yetenek testi yapılacak ve 10.15'te başlayacak. Adayların ise 135 dakika süresi olacak.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifreleri ile beraber osym.gov. tr sitesinden başvuruları 20 Mayıs'a kadar yapabilecek.

Ücretlerin yatırılabileceği bankalar ise şöyle belirlendi:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

başvuracak adaylar hariç) Qnb Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den

başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret

yatırılmaz.)