DGS 2024 30 Haziran'da gerçekleşecek

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 09:02 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 09:42 - Güncelleme:

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Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olan adaylar DGS ne zaman, başvuru tarihlerini araştırılıyor..