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DGS 2024 30 Haziran'da gerçekleşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DGS 2024 30 Haziran&#039;da gerçekleşecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olan adaylar DGS ne zaman, başvuru tarihlerini araştırılıyor..

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihi ÖSYM takvimine göre belli oldu. 

2024 DGS sınavı 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. 

Sınav başvuruları, 10 Mayıs - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak..

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs'ta başlayıp aynı gün 23.59'da sona erecek.DGS 2024 30 Haziran'da gerçekleşecek - 1. Resim

Adaylar, başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C kimlik numarası ve aday şifresine girerek ilgili alandan yapacak. 

Ardından anlaşmalı bankalar üzerinden veya ÖSYM'den sınav ücreti yatırılarak başvuru tamamlanacak. 

Başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçen yılki DGS başvuru ücreti  270 TL olarak belirlenmişti. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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