KPSS lisans 2024 başvuruları 3 Mayıs-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak

Devlet kurumlarına personel alımı için düzenlenen 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman, sınav tarihi konuları gündeme geldi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları ne zaman, sınav tarihi ve sınav süresine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Üniversitelerin son sınıf, mezuniyet aşamasındaki öğrenciler ve üniversite mezunları tarafından girilen KPSS Lisans sınavına detayları ÖSYM takvimine göre belli oldu.

2024 KPSS Lisans Sınavı başvuruları 3 - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Başvurular ÖSYM'nin sayfasından Aday İşletim Sistemleri üzerinden yapılabilecek.

Genel Kültür - Gelen Yetenek sınavı 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz'da, ÖABT ise 4 Ağustos'ta yapılacak.

Bunların dışında 2024 KPSS Ortaöğretim, lise mezunlarına yönelik sınavın başvuruları 18 Temmuz - 30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Sınav ise 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS Önlisans, iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik sınav başvuları ise 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Sınav, 1 Eylül 2024'te olacak.