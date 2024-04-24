Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > KPSS lisans 2024 başvuruları 3 Mayıs-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak

KPSS lisans 2024 başvuruları 3 Mayıs-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KPSS lisans 2024 başvuruları 3 Mayıs-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Devlet kurumlarına personel alımı için düzenlenen 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman, sınav tarihi konuları gündeme geldi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları ne zaman, sınav tarihi ve sınav süresine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Üniversitelerin son sınıf, mezuniyet aşamasındaki öğrenciler ve üniversite mezunları tarafından girilen KPSS Lisans sınavına detayları ÖSYM takvimine göre belli oldu.

2024 KPSS Lisans Sınavı başvuruları 3 - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 

Başvurular ÖSYM'nin sayfasından Aday İşletim Sistemleri üzerinden yapılabilecek. KPSS lisans 2024 başvuruları 3 Mayıs-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak - 1. Resim

Genel Kültür - Gelen Yetenek sınavı 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi sınavları 20-21 Temmuz'da, ÖABT ise 4 Ağustos'ta yapılacak. 

Bunların dışında 2024 KPSS Ortaöğretim, lise mezunlarına yönelik sınavın başvuruları 18 Temmuz - 30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 

Sınav ise 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.

KPSS Önlisans, iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik sınav başvuları ise 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Sınav, 1 Eylül 2024'te olacak.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Harflerle resim!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Benjamin Brand'ın hayatı, kariyeri ve eğitimi - HaberlerSivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Benjamin Brand'ın hayatı, kariyeri ve eğitimiSurvivor iletişim oyununu Kırmızı takım kazandı - HaberlerSurvivor iletişim oyununu Kırmızı takım kazandıSurvivor yarışmacısı eski futbolcu Sercan Yıldırım hakkında - HaberlerSurvivor yarışmacısı eski futbolcu Sercan Yıldırım hakkındaBahar dizisi Gülçiçek karakterini canlandıran Füsun Demirel’in biyografisi - HaberlerBahar dizisi Gülçiçek karakterini canlandıran Füsun Demirel’in biyografisiKurban Bayramının ilk günü 16 Haziran Pazar günü olacak - HaberlerKurban Bayramının ilk günü 16 Haziran Pazar günü olacakBu yıl Anneler Günü 12 Mayıs Pazar 2024 tarihinde kutlanacak - HaberlerBu yıl Anneler Günü 12 Mayıs Pazar 2024 tarihinde kutlanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...