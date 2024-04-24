Survivor iletişim oyununu Kırmızı takım kazandı

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Nisan 2024 07:16 - Güncelleme: 24 Nisan 2024 07:36 - Güncelleme:

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Survivor dün akşam (23 Nisan 2024) iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım araştırılıyor. Eleme düellosu öncesi oynanan iletişim oyununu kazanan takım belli oldu.