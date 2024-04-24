Survivor iletişim oyununu Kırmızı takım kazandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Survivor dün akşam (23 Nisan 2024) iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım araştırılıyor. Eleme düellosu öncesi oynanan iletişim oyununu kazanan takım belli oldu.
Kazanan takımın ailelerinden gelen görüntülü mesajları izleyebileceği Survivor iletişim oyununun kazananı merak ediliyor.
Ailelerinden gelen görüntülü mesajı almak isteyen yarışmacılar parkurda kıyasıya mücadele etti.
İlk turu kadınlarda 8-4 skorla kazanan mavi takım, turlarda 1-0 öne geçti.
2. turda erkek eşleşmesini 8-5 kırmızı takım kazandı ve turlarda 1-1 eşitlik yakalandı.
Bayrak yarışına çıkan en iyiler mücadelesini 3-0 skorla kırmızı takım kazandı.
Böylece dün akşam (23 Nisan 2024) tarihli iletişim oyununun kazananı kırmızı takım oldu.
Survivor'da birleşme partisi sonrası ilk eleme düellosunda yarışacak isimler; Berna, Damla, Aleyna ve Merve oldu.