Reha Denemeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin  okul başarısının yükseltilmesinde büyük önem taşıdığına işaret etti. Özellikle gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitimin bir değil birkaç yıl  şeklinde planlandığını aktaran Denemeç, Türkiye'de ilkokullarda okullaşma  oranının yüzde 100'e yakın olduğunu belirtti. Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş  çocuklarda okullaşma oranının ise yüzde 58 dolayında olduğunu dile getiren  Denemeç, "Hedefimiz, iki-üç yıl içerisinde anaokulu eğitimini yüzde 100 oranına  çıkarmak. " dedi.

Anaokulu eğitimine erişim konusunda Bakanlığın kapasiteyi artırma  planlamalarına ilişkin bilgi veren Denemeç, şöyle konuştu:

"Türkiye'de anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması hedefi, 2023  Eğitim Vizyonu'nda yer alıyor. Bu hedefe ulaşmak için bina ve öğretmen imkanına  kavuşmak en az iki-üç yıl alacak. 'Peki bu sürede ne yapabiliriz' konusunu ele  aldık. Okullar tatil olduğunda bina ve öğretmen imkanımız olacağından anaokuluna  erişim için yeni bir planlama yaptık. Okul öncesi eğitimi hiç almamış  çocuklarımız için 2019'un Temmuz ve Ağustos aylarında bir uygulama yapacağız.  Okullarımızın yaz tatilindeki atıl kapasitesini kullanarak iki aylık  yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimi vereceğiz. "

Denemeç, proje ile yaz tatilinde okullardaki bazı sınıfların anasınıfı  eğitimine uygun hale getirileceğini bildirdi.

 PROJE İLK OLARAK 26 İLDE UYGULANACAK

"Yaz tatilinde anaokulu eğitimi"ni temel alan projelerinin Türkiye'de  misafir edilen yabancı uyruklu öğrencileri de kapsayacağına işaret eden Denemeç,  "Özellikle Suriyeli çocuklarımız, Türkçeyi küçük yaşlarda öğrendiklerinde arkadaş  edinme sorununu da aşmış oluyorlar. Bu durum, toplumla entegrasyondaki  problemleri çözüyor ve aynı zamanda çocukların okul başarılarına pozitif etki  yapıyor." diye konuştu.

 Projenin finansmanının AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım  Programı (FRIT) kapsamında destekleneceğini bildiren Denemeç, şunları söyledi:

"Projenin hayata geçirilmesi için ilk önce 26 il belirlendi. Buralarda  Türk ile Suriyeli çocuklara anaokulu eğitimleri vereceğiz. Eğitim Vizyonu'ndaki  'zorunlu anaokulu' hedefine ulaşmak için bir adım olarak nitelendirilebilecek  projenin çok faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Okul öncesi eğitimde yüzde  100 kapasiteye ulaşıncaya kadar projenin devam etmesini öngörüyoruz. Eğitimleri,  mümkün olduğu kadar anaokulu öğretmenlerimiz verecek."

Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, projenin detaylarının 2-3 ay içerisinde  netleşeceğini ve kamuoyuna duyurulacağını kaydetti.