Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 farklı milletten öğrencisi, ‘Dünya İnsanı Yetiştirme’ vizyonunu yansıtmaya çalışan Tarabya İngiliz Okulları, mezuniyet törenini bu yıl da İngiltere Başkonsoluğu’nda gerçekleştirdi.

İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İngiltere İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, İngiliz Ticaret Odası başkanı Chris Gaunt, Türkiye’den iş insanları, büroksai, siyaset ve cemiyet hayatından önemli isimler, İstanbul Beyoğlu’nda ki İngiltere Başkonsolosluğunda gerçekleşen gecede bir araya geldi.

Türkiye’nin birbirinden değerli ve önemli isimlerinden oluşan Tarabya İngiliz Okulları velileri çocuklarının mezuniyet törenlerini izlediler. Beş yıllık bir gelenek olarak, 12. sınıftan mezun olan öğrencilerin geleneksel İskoç gaydacıların gösterisi eşliğinde İngiltere Başkonsolosluğunun bahçesinde organize edilen tören alanına gelmesi ile başlayan gecenin açılış konuşmasını Tarabya İngiliz Okulları Direktörü Janet Williams-İpek gerçekleştirdi.

Mezunlara, öğretmenlere ve de velilere başarıyla geçen bir akademik yılın ardından teşekkür eden Janet Williams-İpek sözlerine şöyle devam etti: “Bu gece birez daha hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdiğimizin çok büyük göstergesi. Mezunlarımızın bu yılda her yıl olduğu gibi dünya üniversiterinden kabuller alması bize hem büyük gurur hem de büyük güç vermeye devam ediyor”.

Daha sonra sahneye Tarabya İngiliz Okullarının da bir parçası olan Horizon Group’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gültekin davet edildi. Konuşmasında tüm konuklara önemli mesajlar veren Gültekin özellikle şu konulara değindi: “Tarabya İngiliz Okulları butik bir okuldur, ancak 30 milletten öğrencileri ve öğretmenleriyle aslında kocaman bir dünyadır. Türk eğitim sisteminde yeni bir soluktur. İşte bu nedenle Tarabya İngiliz Okulları, öğrencilerine uluslararası bir eğitim sunmakla kalmaz, onlara, farklı kültürleri tanıma, ve farklı milletlerden insanlarla arkadaşlık kurma imkanı da sağlar. Bana göre bir okulun başarısında, iki ölçüt vardır; Özgüveni yüksek mutlu bireyler yetiştirmek, ve onları dünyanın en iyi üniversitelerine yerleştirmek. Mezunlarımıza baktığımızda tamamının, Dünya Üniversite sıralamasında, ilk 50 içerisindeki üniversitelerden kabul aldıklarını gururla söylüyorum.. bu nedenle, başarının parçası olmuş tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle gurur duyuyorum.”

Tarabya İngiliz Okullarının son üç mezuniyet törenine de katılarak öğrencilere hem diplomalarını takdim eden hem de onlara tecrübesiyle önemli mesajlar veren İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt da daha sonra sahneye çıkarak söz aldı. Gaunt, “100 yılı aşkındır Ticaret Odası olarak, özellikle de eğitim alanında faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de Mehmet Gültekin gibi bir vizyonerin olması bu işbirliğini bir başka seviyeye taşıyor. Mezunların büyük çoğunluğunun İngiliz Üniversitelerine kabuller alması da büyük gurur kaynağı. İyi eğitilmiş bireyler uluslararası sahne de Türkiye’yi daha ileri taşıyacak gücü oluşturacak. Türkiye’de yetişen bu güç dünyanın büyük şirketlerinde yöneticiler olacak, bugünde örneklerini gördüğümüz gibi. Siz mezunlar, ülkenizi gururlandıracaksınız, bundan hiç şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

2016 yılında İngiltere Başkonsolosu olarak atanan Judith Slater’da “Tüm mezunlara akademik başarılarından ve dünya üniversitelerine kabullerden dolayıp tebriklerimi sunuyorum. Bugün bu organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. 21. yy’da daha da zorlaşan ama başaracaklarından emin olduğum bir sonraki bağımsız hayatlarında başarılar diliyorum. TBS’de aldığınız eğitim size gireceğiniz bu yeni dünyada güven dolu bir rehber olacaktır” dedi.

İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da konuşmasında “Mehmet Gültekin ve ekibini bu akademik başarıdan dolayı kutluyorum, TBS’in ne kadar özel bir okul, ne kadar özel bir öğrenci topluluğuna sahip olduğuna şahit oluyoruz. Hepinizi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Tarabya İngiliz Okullarının geçtiğimiz yılın mezunlarından, dünyanın en iyi 20 üniversitesinden birisi olan California Üniversitesine yerleştirdiği Sarp User’de bu yılın mezunlarına destek vermek için gece de yer aldı. Bir konuşma gerçekleştiren Sungkwon On “TBS’e başladığımda yep yeni bir ortama girmekten çok çekinmiş, tanımadığım insanlar beni biraz ürkütmüştü. Ama bugün o insanların bir çoğu benim en iyi arkadaşlarım oldular, hatta onlardan birisi bugün burada mezun oluyor. Bugün burada mezun olacak tüm arkadaşlarıma bir şey söylemek istiyorum. Sayısız saatlerce girdiğiniz sınavlar ve binlerce ev ödevleri size TBS diplomasını kazandırdı, o diploma size dünyanın kapılarını açacak, ben de açtığı gibi” diyerek sahneden alkışlarla ayrıldı.

Mezun öğrencilere diplomaları ve ödülleri İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İngiltere Başkonsolosu Judith Slater, İngiliz Ticaret Odası başkanı Chris Gaunt ve Horizon Group / TBS kurucusu Mehmet Gültekin tarafından verildi.

Son olarak gecenin eğlenceli ve müzik dolu kısmına geçildi. Türkiye’nin ünlü isimlerinin kurduğu “Kargalar Kafeste” ekibinin performansıyla başlayan konser daha sonra Türkiye’nin dünyaca ünlü DJ’i Mahmut Orhan’ın performansıyla son buldu.