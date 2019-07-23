Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Güzel “Öğrenciler üniversitelerin geçmişini iyice irdelesin” dedi. Dünyada küresel bir dönüşümün yaşandığını ve üniversitelerin bu süreçte öğrencilerin beklentilerine cevap vermesi gerektiğini belirten Güzel şunları söyledi:

¥ Tercih yaparken öğrencinin ne istediğini bilmesi gerek. Bu doğrultuda seçim yapılsın. Bir üniversitenin eğitim ve öğretim geleneği oldukça önemli. Üniversiteleri iyice irdeleyin ve geçmişini detaylı araştırın.

¥ Dünyada büyük bir dönüşüm var ve bu defa revizyonlar çok yıkıcı. Şu an ilkokulda okuyan öğrencilerin üçte biri ne iş yapacağı muamma. Yenidoğanların da yüzde 68’inin ne meslek yapacağı belli değil. Bu dönüşümlerde üniversitelere büyük iş düşüyor.

¥ Dördüncü nesil üniversitelerle birlikte yeni neslin önü açılmalı. İKÜ olarak öğrenciye kariyer planlaması bağlamında yardımcı oluyoruz. Bilgi aktarımı konusunda bir sıkıntı yok. Öğrencinin beklentileri doğrultusunda neler yapılmalı ona bakıyoruz. Öğrenci yaşam ve kariyer mezun birimimiz var. Burada mentörlük çalışmaları yapıyoruz.

¥ Stajlara çok önem veriyoruz. Sanayi dünyası ile yoğun bir işbirliğimiz var. Artık uluslararası başarı kazanmak isteyen bir kişinin tek alanda uzman olması yetmeyecek. Bu bağlamda çift ana dalı çok önemsiyoruz.

¥ Yaklaşık dört kıtada 200’den fazla üniversite ile anlaşmalarımız bulunuyor. Yaklaşık 75 ülkeden öğrencilerimiz var. Birçok öğrenci gönderiyor ve misafir ediyoruz. Mezunlarımız kendi ülkesinde temsilcimiz oluyor. Yerleşkemizde bulunan öğrencilere farklı bir kültür kazandırıyorlar. Uluslararası öğrenci sayımızı artırmak için çalışmalarımız bir yandan sürüyor.