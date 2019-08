Türkiye Gazetesi

Tıp eğitimi almak için geldiği Türkiye’de 22 yıldır yaşayan Fas asıllı Abdüllatif Faslı, evlenip yeni bir hayat kurduğu Anadolu topraklarını kendisine yakın hissettiği için seçtiğini ve bundan pişmanlık duymadığını belirtti. Faslı, ülkesinde liseyi bitirdikten sonra tıp eğitimi için yurt dışındaki alternatifler arasından Türkiye’yi seçti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 2005’te bitiren Faslı, 2007 yılında Erzurumlu bir Türk ile evlendi. Bu evlilikten üç çocuk sahibi olan, 2008 yılında Türk vatandaşlığına geçen Faslı, 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Bölümünden uzmanlığını aldı. Faslı, 2013’ten itibaren kamuda ve özel hastanelerde idareci olarak çalıştı. Faslı, o dönem kendisinin Fas’tan Türkiye’ye gelen üçüncü öğrenci olduğunu, şimdi ise iki bin beş yüze yakın Faslı öğrencinin Türkiye’de bulunduğunu belirtti. Abdüllatif Faslı duygularını ise şöyle tarif etti: “Türk milleti sıcak insan olduğu için yabancı hissetmek çok zor. Yabancı kelimesi zor geliyor. Biz kendimizi misafir olarak adlandırıyoruz. Zaten yabancı değiliz. Vatan sevgisi gerçekten vazgeçilmez Türkiye’de. Vatan sevgisi olmasa çok devletin gözü olan bu ülke yok olur giderdi. Nerelisin deyince ‘Dadaşım’ diyorum ama genelde ‘milli damat’ olarak kendimi adlandırıyorum. Devamlı yardım gördüm. İyi ki gelmişim diyorum” şeklinde konuştu.





ÖZEL DAVET ALDILAR

LİSELİ ÖĞRENCİLER WORLD SIENCE FEST'TE

Türkiye’den 30 lise öğrencisi Dünya Bilim Festivali için özel davet aldı. Öğrenciler, festival kapsamında yer alan birçok sempozyum ve workshoplara katılarak bilimdeki gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu. Amerika’nın New York şehrinde düzenlenen World Sience Fest’e (Dünya Bilim Festivali) seçilen öğrenciler marsta hayat ile ilgili bilgileri astronotlardan dinledi. Ayrıca öğrenciler, New York’taki etkileşimli matematik müzesinde, çeşitli matematik konularının gerçek dünyada nasıl uygulandığını aktivitelerle gördükten sonra, Columbia ve New York üniversitelerini gezerek çeşitli etkinliklere de katıldı. Gezi sırasında öğrenciler, üniversitelerin eğitimleri, burs imkânları ve kampüs hayatı hakkında bilgi edindi.