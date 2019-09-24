Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Üniversiteye giriş stresi bitti yaklaşık bir milyon öğrenci ilk defa kampüsten içeri adımın attı. Öğrencilerin pek çoğu yurtlarda kalacak. Gençleri şimdi zorlu bir imtihan daha bekliyor: uyum süreci…

Özellikle ailelerinden ilk defa ayrılıp başka bir kente okumaya giden öğrenciler yurt hayatında zorlanabiliyor. Bu süreci kolaylaştırmanın mümkün olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Elif Eylem Alkan, uyum sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.



‘SINIF TEKRARI’ KORKUSU

Uzman Alkan, yaşları ve deneyimleri ne olursa olsun her üniversite öğrencisinin bir uyum sürecinden geçtiğini, kiminin kolay adapte olduğunu kimi için ise bu sürecin oldukça zor geçtiğini dile getirdi. Üniversiteye başladığında sorun yaşayan öğrencilerin daha çok ailesinin yanından ilk defa ayrılıp başka bir kente giden öğrenciler olduğunu belirten Alkan, şöyle konuştu: Öğrenci için yeniden bir ilişki ve yeni bağlar kurma süreci başlıyor. Bu bağı kuramayan ve yeni ilişkiler geliştiremeyen öğrencilerde yalnızlık ve mutsuzluk hissi oluşabiliyor. Bu da çökkünlük hâline neden olabiliyor. Depresif semptomlar yaşayabiliyorlar. Bunun yanı sıra kaygı problemleri de ortaya çıkabiliyor. Bu süreçte üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimlerine büyük iş düşüyor. Depresyon akademik başarıyı düşürebiliyor. Derslere, sınavlara devamsızlık söz konusu olabiliyor. Uyum sürecini atlatamayan bazı öğrenciler sınıf tekrarı yapmak zorunda kalıyor.



NE YAPMAK LAZIM?

Yeni üniversitelilere öğrenci kulüpleri, spor faaliyetlerine ve etkinliklere katılmalarını öneren Alkan “Çevreleri genişledikçe, yeni insanlar tanıdıkça öğrencilerin yalnızlık hissi azalacaktır. Kendilerini daha iyi, daha mutlu hissedeceklerdir. Yeni insanları tanıdıkça, etkinliklere katıldıkça problem zaman içinde azalmaya başlar” dedi.



AVANTAJ SAĞLIYOR

Uzm. Klinik Psikolog Alkan, başka bir kente öğrenim görmeye gidenlerin ilk yıl yurtta kalmalarının uyum sürecini kolaylaştıracağını belirterek “Yurtta kalmanın üniversiteye kolayca ulaşmak, derslere zamanında yetişmek, güvenli bir alanda yaşamak, daha küçük bir alanın temizliğinden sorumlu olmak, daha kolay bir biçimde dostluklar geliştirmek, ders çalışma ve sosyal etkinliklere daha kolay katılma gibi avantajları vardır” dedi.



YAPIŞIK İKİZLER

SENDROMUNA DİKKAT edin

Oda arkadaşları arasında anlaşmazlık çıkmasının normal olduğunu vurgulayan Uzm. Psikolog Alkan “Sizi rahatsız eden bir durum olduğunda bunu biriktirmeden, derinleştirmeden konuşun. Arkadaşınızı suçlamadan, ben dili kullanarak yapmaya özen gösterin. Kuralları uygulamakta zorlanıyorsanız yeniden gözden geçirin” dedi. Oda arkadaşlarının bazen sürekli beraber olmak, aynı şeyleri yapmak isteyerek “yapışık ikizler sendromuna” da kapılabileceğine dikkat çeken Alkan “Ne kadar iyi anlaşırsanız anlaşın, farklı bireyler olduğunuzu, arada farklı şeyler yapmaya ihtiyaç duyabileceğinizi unutmayın” diye konuştu.



Kurallar koyup uygulayın

Uzman Alkan, oda arkadaşlarına ön yargısız bir şekilde yaklaşmak gerektiğini belirtti. Alkan, aynı odayı paylaşacak yurt arkadaşlarına şu önerilerde bulundu: Farklı yaşama alışkanlıklarına sahip olsanız da odayı beraber kullanacağınız için belirli ortak kurallar oluşturmalı, kuralları koyarken her iki tarafın da çok zorlanmadan uygulayabileceği şekilde ortak noktayı bulmaya özen göstermelisiniz. Bu kuralların gerçekçi olmasına dikkat edin. Odanızdaki genel ve özel temizlik alanlarını belirleyin ve hangi sıklıkla, nasıl temizlik yapılması gerektiğine karar verin.