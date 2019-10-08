Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye’nin eğitim haritasında ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Danışmanlık şirketi Maptriks, 30’dan fazla kaynağı kullanarak ülkemizde eğitim kurumlarını inceledi. Araştırmada ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde iki şehir öne çıkıyor: İstanbul ve Tunceli. Ülkemizde toplam öğrenci sayısı 16.544.407, toplam öğretmen sayısı ise 1.026.026... İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim seviyeleri ayrı ayrı incelendiğinde en çok öğrenci ve öğretmen İstanbul’dayken en az öğrenci ve öğretmen Tunceli’de bulunuyor. İstanbul’da ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde toplam 2.945.700 öğrenci ve 149.900 öğretmen bulunurken Tunceli’de 9.252 öğrenci ve 879 öğretmen var.

İSTANBUL 42. SIRADA

Öğretmen ve öğrenci açısından en kalabalık il olan İstanbul’da öğretmen başına yaklaşık 20 öğrenci düşerken en az öğretmen ve öğrencinin bulunduğu Tunceli’de bir öğretmene 10 öğrenci düşüyor. Türkiye geneline bakıldığında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 16. Başarı sıralamasına bakıldığında ise 2019 yılında yapılan LGS’de toplam net sayısı baz alınarak yapılan değerlendirmede, Tunceli, en başarılı illerde ikinci sıradayken İstanbul 42. sırada yer aldı.

BAKKAL AÇAR GİBİ OKUL...

Resmi, özel okul dağılımlarına bakıldığında ise İstanbul her üç okul türünde de (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim) en çok özel okulu bulunduran şehir olarak öne çıkıyor. İstanbul’da 2.045 özel okul bulunurken Artvin, Ardahan, Muş (ilkokul), Bilecik, Artvin, Ardahan (ortaokul), Bayburt, Ardahan, Kilis’te (ortaöğretim) özel okul bulunmuyor. Maptriks’in yaptığı 2016-2019 yılları arasındaki son üç senelik incelemede özel okullardaki artışta İstanbul öne çıkıyor. 2016’da 1.585 olan özel okul sayısı 2019’da 2.045 olmuş. Aradaki fark 460. İstanbul’u artan 212 okul ile Ankara ve 115 ile Bursa takip ediyor.

121 İLKOKUL KAPANDI

İlkokul düzeyinde 2016-2019 yılları arasında karşılaştırma yapıldığında azalan okullar da dikkat çekiyor. İlkokul sayısında azalışın en fazla olduğu iller: Erzurum 121, Diyarbakır 110, samsun 83, Kahramanmaraş 80, Sivas 61. Türkiye genelinde toplam okul sayılarına bakıldığında son üç sene zarfında ilkokullarda azalma, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindekilerde artış görülüyor. 2016’da toplam ilkokul sayısı 26.522 iken 2019’da bu sayı 24.739’a düşmüş.

Erzurum ve Sivas’ta oran %2

Maptriks CEO’su Akgün Karlıbel “İlkokul sayısında azalışın en fazla olduğu il olan Erzurum’da 2016’da 0-14 yaş grubu çocuk nüfusu 204.201 iken 2019’da bu sayı 189.982’ye düşmüş. Sivas’ta 2016 döneminde aldığı göç 22.966 iken 2018 döneminde aldığı göç 45.861’e yükselmiş. Eğitim hizmetleri harcamasının (TL/Ay) ortalama hane harcaması (TL/Ay) içerisindeki payı incelendiğinde Diyarbakır, Kahramanmaraş, Samsun’da %1, Erzurum ve Sivas’ta ise %2 oranında olduğu görülüyor” dedi.