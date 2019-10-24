Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Kolejinin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde yapılan törenlerde Starters, Movers, Flyers, KET ve PET sınav gruplarında başarıya ulaşan öğrencilere sertifikaları ve plaketleri okul yöneticileri tarafından verildi.

Cambridge sınavlarında başarılı olarak dereceye giren öğrencileri tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, bu başarıda emeği geçen yabancı dil zümresi öğretmenlerine de teşekkür etti.

İngilizcenin yanı sıra Almanca ve İspanyolca dersleri de verdiklerini vurgulayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Anaokulundan itibaren başlatmış olduğumuz yabancı dil eğitimimizi deneyimli eğitimci kadrolarımızla birlikte hazırladığımız çalışma programları ve kurduğumuz yabancı dil kulüpleri ile destekliyoruz. Hedefimiz öğrencilerimizin akademik ve çalışma hayatlarında yabancı dili en iyi şekilde kullanmalarını sağlayacak eğitimi verebilmektir” dedi.

Velilerin de takip ettiği programlarda öğrenciler hazırladıkları gösterilerle izleyicilere keyifli anlar yaşattılar.