Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran’da yapıldı. Öğrenciler 2020 LGS için şu günlerde ter dökerken Sivas’ta ise 2019 LGS sonuçları hâlen tartışılıyor. 2018 LGS’de Sivas’ın Türkiye ortalaması 38 idi... 2019 LGS’de ise bu defa eğitimde yaşanan son gelişmelerin de etkisiyle şehrin ortalaması 59’a geriledi. Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğü alınan bu sonuçların ardından harekete geçti. Müdürlük, şehrin ortalaması altında kalan 84 müdür için işlem başlattı. Müdürlerin tamamına kınama cezası verilirken, 21 isim için İl İdaresi Kanunu gerekçe gösterilerek görevden alındı. Müfettiş raporlarında “Zümrelerde başarıyı artırıcı tedbir alınmadığı, öğretmenler kurulunda başarıyı artırıcı tedbirlerin konuşulmadığı” ifadelerine yer verildi. Okul müdürleri duruma isyan etti. Millî Eğitim Bakanlığının müfredatını motamot yerine getirdiklerini söyleyen müdürler yapılan adımın hukuksuz olduğunu savundu. Yirmi bir müdür göreve dönüş için mahkemeye başvurdu ve oradan gelecek mutlu haberi bekliyor.

CEZA KALDIRILMALI

“Bu yanlıştan dönülmeli” diyen Sivas Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Halil İbrahim Temiz “Ceza bir yöntem olamaz. Gecesini gündüzüne katarak çalışan ve tüm eğitimi sırtlamış okullar böyle yapılarak küstürülemez. Her öğrenci bir değerdir ve kendi ile kendi şartları ile değerlendirilir. Bu yanlıştan dönülmeli ve okul müdürlerine verilen bu ceza kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Skora dayalı eğitim sakıncalı

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, önceki gün olayların duyulmasının ardından Sivas’a gitti. “Tamir ederken tahrip etmeyelim diye bütün olayın detaylarını inceliyoruz” diyen Yalçın yaptığı açıklamada şunları söyledi: Diplomatik süreç sürüyor bu konuda adımlarımızı attık. Bu tür akademik sonuçlar üzerinden yapılan değerlendirmelerin; öğrenci/öğretmen/veli ve yöneticilerinin kaygılarını artırdığını gördük. Skora dayalı eğitimin pedagojik/psikolojik açıdan sakıncalarını dinledik. Yetkililerin iyi niyetle atacakları adımlara her türlü desteği sunacağımızın, üyelerimizin hukuki ve özlük haklarını ise sonuna kadar savunacağımızın kamuoyu tarafından bilmesini isterim.

‘Denklik’ yeniden ele alınmalı

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, diploma denklik işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine imkân sağlandığını bildirdi. Selçuk, bir otelde düzenlenen “e-Denklik Modülü” tanıtım toplantısındaki konuşmasında Bakanlık olarak zamanın ruhunun gerektirdiği adımları atmanın ödevleri olduğunu ifade etti. Bakan Selçuk “Denklik kavramının kendi tekâmülü içinde yeniden ele alınmasında fayda var. Önümüzdeki süreçte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.