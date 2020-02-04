Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Hem yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrenmeleri hem de eğitim almalarını sağlamak amacıyla geçen yıl hayata geçirilen, 64 öğrencinin görev aldığı projeyle okulun enerji ihtiyacının yüzde 50’si karşılanıyor. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı öğretmeni Mustafa Kara “Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yıllık 22 bin liralık tasarruf sağladık. Yirmi dört güneş panelimiz ve iki rüzgârgülüyle okulumuzun konferans salonu, çevre aydınlatması ve farklı noktalardaki enerji ihtiyacı karşılanıyor. Bir yıl içinde yüzde 50 gibi bir tasarruf sağlandı” dedi. Öğrencilerden Müfid Canbolat bölümün kendisine ciddi katkılar sağladığını ve mühendis olarak alanında ilerlemek istediğini belirtti.