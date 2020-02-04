Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dört gün sürecek olan bu önemli organizasyonda İhlas Koleji’ni Ahmet Eren Açıkyıldız, Zehra Reyyan Demircioğlu, Mehmet Ali Erdoğan, Furkan Irmak, Taha Öztürk ve Mustafa Köksal temsil ediyor. Ekibin danışman öğretmenliğini ise okulun yabancı dil bölüm başkanı Ömer Yavuz üstleniyor. Organizasyon öncesinde konuşan Ömer Yavuz, “Öğrencilerimiz burada yaşıtları ve kendilerinden büyük üniversite öğrencileri ile komiteler kurarak dünya meselelerini İngilizce tartışacaklar, çözümler üretecekler ve sunacaklar. Altyapıya sahip olmadan böylesine önemli bir organizasyona katılmak mümkün değil. Okullarımızda kurmuş olduğumuz MUN kulüplerinde öğrencilerimiz bu konferanslara hazırlanıyorlar” ifadelerini kullandı. MUN konferanslarına düzenli olarak katılmanın önemli olduğunu vurgulayan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin de “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin katkılarıyla Türkiye’de düzenlenen MUN konferanslarında İhlas Koleji yer alıyor. Bu konferanslarda edindiğimiz tecrübelerimizle ve kazandığımız başarılarla İhlas Koleji, MUN organizasyonlarının vazgeçilmez okullarından biri haline geldi. Aynı başarıların BOĞAZİÇİ MUN 2020’de de devam edeceğine inanıyorum ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. İHA