Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs sebebiyle eğitime verilen araya ilişkin “Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak” dedi. AA Editör Masası’na konuk olan Bakan Selçuk, özetle şunları söyledi: Uzaktan eğitim için bütün ekip ve içerikler hazır, çekimler bitti. Pazartesi 09.00’da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. Öğretim dönemi tamamen kapandı mesela… Bütün bunlara karşı çalışmalar var. Okula yarın dönmeye de hiç dönmemeye de hazırlıklıyız. Uzaktan eğitim konusunda dünyada en iyi Çin, sonra biz geliyoruz. Dünyada 900 milyon öğrenci şu an okulda değil yani bir milyara yakın öğrenci okula gitmiyor bütün dünyada. Bu sayı artacak. Öğrencilerim, yüz yüze hangi konuları aldılarsa sınav içerikleri de onlardır, net. Bu, bir kural...

İlkokul, ortaokul ve lise için ayrı kanallarda yayın

MEB, uzaktan eğitimde kullanılacak TRT-EBA TV’nin yayın programını açıkladı. EBA TV için TRT üzerinden üç ayrı kanal altı ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların üçü HD yayın, üçü de SD alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak. Ayrıntılı ders programı Bakanlığın web sitesinde ve “eba.gov.tr”‘den yayımlanacak. Kaçıranlar için derslerin tekrarı da yayınlanacak.