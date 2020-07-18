Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde (AUZEF) yeni akademik yılda Psikoloji Lisans Programının açılacağını duyurdu. 10 yıldır farklı derslerle uzaktan eğitim yapan fakültenin bu kararı birçok platformda akademisyenler, psikologlar ve öğrenciler tarafından tepki ile karşılanıyor. “Psikoloji etkileşimli bir alan. Uzaktan eğitimle olmaz” diyen uzmanlar seslerini yükseltmeyi sürdürüyor. Sosyal medyada #psikolojideaçıköğretimolamaz hashtag’i ile tepki gösteren isimler geri adım talep ediyor. Gazetemize açıklamalarda bulunan Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Okan Cem Çırakoğlu, yürütmenin ivedilikle durdurulması ve kararın iptali istemiyle Danıştay'a dava açtıklarını duyurdu.

ÇIRAKOĞLU: OLDUBİTTİYE GELMEMELİ

Çırakoğlu şunları söyledi: İvedilikle istememizin sebebi program açılıp öğrencilerin kaydolduktan sonra mağdur olmamaları... YÖK'te görüşülmesi gereken kurul üyelerinden de randevu talep edildi. Oldubittiye getirilmeyecek bir olayla karşı karşıyayız. Paydaşlarla kapsamlı istişare edilmeli. Türkiye'de psikoloji eğitiminin geneli itibarıyla uzaktan ve açık öğretim fakültesiyle verilmesi için uygun bir eğitim yok. Psikologlar mezuniyet sonrası uygulamalı alanlarda çalışan bir meslek grubudur. Açık öğretim psikoloji programları mesleki ve etik ihlaller, yanlış uygulamalar için risk oluşturacaktır. Çünkü mesleki tutum ancak sınıf ortamındaki etkileşimle kazanılabilir. Kişiler açık öğretimden diploma alacak ve doğru düzgün yeterliliklere sahip olmadan çalışacaklar. Bu durum hizmet alan kişilere zarar verecektir. Şu anda alanda yaklaşık 50 bin psikolog var ve Türkiye'deki istihdam imkânı bu insanlar için yeterli değil yani işsizimiz çok. Geri adım atmayacağız ve meslek yasası için de çalışmalarımız var.

Tartışmalar TBMM'de de gündeme geldi. Bazı milletvekilleri kararın yanlış olduğunu ifade etti.