Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Üniversite tercihi yapacak öğrencilere yol gösteren rehber öğretmenlerin yararlanması için Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen yerli ve millî bir yazılım olan DABİS, rehber öğretmenlerin öğrencilerine üniversite tercihlerinde yardımcı olmaları için kuruldu. Sistemde üniversitelerin başarı durumları ile öğrencilerin tercih etmeyi planladıkları bölümlerin, iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı ve çalışılan firma büyüklüğü dağılımı gibi bilgiler yer alıyor. Rehber öğretmenler, bütün bu bilgilere sistemden ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor. Sisteme bugüne kadar toplamda 14 bin 668 lise rehberlik öğretmeni tanımlandı. Öğretmenler, kendilerine tanımlanan kullanıcısı adı ve şifresiyle sisteme girebiliyor. Tercih döneminin ilk gününde, 4 bin 445 rehber öğretmen sisteme giriş yaparken 2 bin 585 öğrenci de sisteme tanımlandı. Yine, 4 bin 375 üniversite ve bölüm karşılaştırması yapıldı. DABİS'e talep etmeleri durumunda özel okullarda görev yapan rehber öğretmenler de erişim sağlayabilecek. Sene boyunca kullanıma açık kalacak olan sistem, zaman zaman yeni verilerle güncellenecek.

