AYRINTILAR GELİYOR...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız
19.08.2020 - 11:40 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Selçuk, "Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız. 2 bin denetmen eğitildi. Hazır olan okullara 'Okulum temiz belgesi' veriliyor. Tüm koşulların simülasyonunu yaptık. Okulların öz değerlendirme yapmasını da istiyoruz. Bu bir süreç ve sürdürülebilirlik çok önemli. Velilerimize nasıl destek olabileceğimizi de planlıyoruz" dedi.
Etiketler : bakan selçuk,okullar ne zaman açılacak,meb,
725877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/725877.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER