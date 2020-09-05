Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gazetemize zorla kayıt parası istendiği şikâyetleri yağıyor. Uçuk fiyatlarla kayıt parası isteyen de var virüsten korunmak için koruyucu ekipman isteyen de… Seslerini duyurmaya çalışan aileler MEB’den yardım istiyor. İstanbul Bağcılar’da çocuğunu bir ortaokula kayıt yaptırmaya giden bir aile okulun kendisinden iki kutu maske, bir ateş ölçer ve iki büyük el dezenfaktanı istediğini söyledi. Duruma tepki gösteren Melike D. “Virüs hayatımızda her şeyi değiştirdi. Eskiden iki top A4 kâğıdı isteniliyordu. Artık onu bıraktılar koruyucu ekipman istiyorlar. MEB bunları tedarik etmeli. Bunu da mı biz verelim?” dedi.