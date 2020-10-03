Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 87 bin 310 adayın 47 bin 537'i ön lisans, 18 bin 128'i lisans olmak üzere 65 bin 665 aday bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dâhil oldu. Devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri ve KKTC'deki üniversiteler toplamında 53 bin 163 kontenjan boş kaldı. Hacettepe Üniversitesinin öğrenci sayısı 51.589, Cumhuriyet Üniversitesinin öğrenci sayısı ise 53.940... YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.