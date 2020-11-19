Ayrıntılar geliyor...
2020 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
19.11.2020 - 16:21 | Son Güncelleme: 19.11.2020 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "Değerli DGS adaylarımız, 5-11 Kasım tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz."
Etiketler : 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları,
747544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/747544.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER