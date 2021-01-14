Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki 3 büyük göçer aşiretiyle ilgili saha çalışmasının %95’ini tamamlamak üzere olan Akgün "Alikan, Düderan ve Soran aşiretlerinin halk bilimi açısından karşılaştırması benim alan araştırmamdır. Kaç defa git gel yaptım, baktım olmuyor. 17 Mayıs 2020’de geldim. 27 gün ön araştırma yaptım. 5 gün kalıp gittim. 1 hafta-10 gün kaldım. Böylece alan çalışmamı yaptım" dedi.

Farklı aşiretleri görme imkânı bulduğunu kaydeden Özlem Akgün "Göçerler iklime bağlı, şehirden çok uzaklarda, yalnız başlarına yaşıyorlar. İkamet yerlerinde kime sorsalar beni biliyorlar artık. Yaz dönemini bitirdim, kış dönemi çalışmam da bitmek üzere. Elde ettiğim verileri yazıya geçireceğim. Artık doktora tezimin yazma aşaması kaldı" diye konuştu.