Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Kızıltepe Kaymakamlığınca İçişleri Bakanlığı ve TRT'nin desteğiyle 3 yıl önce kurulan "Başak FM", koronavirüs dolayısıyla çevrim içi eğitim gören öğrencilerin eğitimine de katkı sunuyor. İlçede çeşitli okullarda görev yapan ve gündüz internet programı üzerinden öğrencilerine eğitim veren 6 öğretmen, akşam da radyoda öğrencilerine sesleniyor. Öğretmenler yaptıkları yayınla edebiyat, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi gibi dersleri eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Öğretmen Eyşan Bayrı, ilçede bir köy okulunda öğretmenlik yaptığını, radyo yayını için özel zaman ayırdığını söyledi. Öğrencilerin daha çok televizyon, telefon ve tabletlerle vakit geçirdiğini, bunun da dikkat eksikliği ve iletişim bozukluğu gibi sorunlara neden olabildiğini vurgulayan Bayrı, radyonun bu noktada çok iyi bir iletişim aracı olduğunu, çocuklarda da konsantrasyon sağladığını belirtti.