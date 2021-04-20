Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Gazi Üniversitesi, ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alımı yapacak.
Gazi Üniversitesi 81 öğretim üyesi alacak
20.04.2021 - 09:33 | Son Güncelleme: 20.04.2021 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 81 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : gazi üniversitesi,
784084 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/784084.aspx
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