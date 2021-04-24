Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Selçuk, "23 Nisan Mutlu Olsun" denilerek başlatılan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Mardin'deki programının büyük kısmını çocuklara ayırdı. Selçuk, 23 Nisan'ı bu yıl "Çocuklar Mutlu Olsun" diyerek kutladıklarını belirterek, mutluluğun bu dönemde çok daha fazla öne çıktığını vurguladı. Son bir yılda uzun bir zamanı evlerde geçiren çocukların sosyal ve duygusal gelişimleri için fiziksel etkinliklerin önemine işaret eden Selçuk "Çocuklarımızın mutluluğu ve sağlığı bizim için son derece önemli. Bisikletle fiziksel hareketliliğin önemine dikkat çekmek istedik. Böyle güneşli ve güzel bir günde evlatlarımla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk ve öğrenciler, Türk bayrağı motifli balonlarla süslü bisikletleriyle Mardin'de kısa bir tur yaptı.