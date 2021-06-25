Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Milyonlarca adayın hazırlandığı YKS için beklenen gün geldi çattı. 3 oturumda gerçekleşecek sınavın ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın yapılacak. 135 dakika sürecek sınavda, Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular olacak. İkinci ve üçüncü oturumlar pazar günü uygulanacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi ise aynı gün saat 15.45’te yapılacak.

MASKEYİ ÇIKARABİLİRSİNİZ

180 dakika sürecek AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için sınava en fazla bir yakınınızla gidin. Binaların bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerinin maskesini çıkarması yasak. Yanınıza sınav giriş belgenizi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgenizi almayı unutmayın. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav binasında hazır olun.

GİRİŞ BELGENİZİ UNUTMAYIN

Sınav öncesi uzmanlar "Hiç bilmediğin ya da yetersiz olduğun konular varsa, onları çalışmayı artık bırakın. Süreli olarak bir deneme sınavı çözün" uyarısında bulunuyor.

"Sınav yerinize önceden gidin’’ diyen Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh şunları söyledi: Gözünüzü ve zihninizi yoran etkinliklerden, uzun süre televizyon izlemekten ve bilgisayar oyunları oynamaktan uzak durun. Akşam hafif yemekler yemenizde fayda var. Alışık olmadığınız gıdalar tüketmeyin. Akşam erken yatmak için kendinizi zorlamayın, uykunuz geldiğinde uyuyun. Sınav günü hafif bir kahvaltı edin. Aşırı sıvı tüketiminden kaçının. Üzerinize rahat bir kıyafet giyin. Trafiği de dikkate alarak sınav yerine erken gitmenizde fayda var.

YAPABİLDİKLERİNİZE ODAKLANIN

Eğitim Danışmanı Özge Alyu "Kaygılanmaktan korkmayın. Burada önemli olan kaygının seviyesi. Belirli düzeydeki kaygı, hayata tutunmamıza ve sınav için harekete geçmemize yardımcı olur. Başaracağınıza inanan önce siz olmalısınız. Eksiklerinize değil, yapabileceklerinize odaklanın. Motivasyonunuz düştüğünde üniversiteli olduğunuzu hayal edin" dedi.

SINAV ESNASINDA YAPILACAKLAR

Açıklama olan sorularda öncelikle soru kökünü okuyarak soruyu çözmeye başlayın. ∂ Hız ve isabet arasında uygun bir denge kurun. Bir soruda belli bir süre geçtiği hâlde çözüme ulaşamamışsanız uğraşmaktan vazgeçin ve soruyu bırakın. ∂ Sorulara

ön yargıyla yaklaşmayın.

AYGÜN: GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak YKS hazırlıklarını anlattı. Başkan Aygün "Bu sınav şu ana kadar lojistik olarak ÖSYM'nin bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonudur. Üç oturumdan oluşan YKS, KKTC Lefkoşa'da dâhil olmak üzere toplam 200 sınav merkezinde uygulanacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 727 bin 820 kişi görev alacak" dedi. Sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas hâlinde olduklarını ifade eden Aygün "Sınav evrakının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. Evrakın sınav merkezlerine naklinde 448 şehirler arası nakil aracı kullanılacak. Araçların Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanacaktır" diye konuştu.

YKS'ye katılacak adayları ve aileleri de uyaran Aygün şunları söyledi: Sınav sonucu ne olursa olsun anne-babalar, evlatlarının yanında olmalı. Başarıyı yalnızca sınav sonucuyla değerlendirmemek gerekir. Gençlerimiz de kendilerine güvensinler. Çalışmalarının karşılığını alacaklarına inansınlar. Ailelerimiz de evlatlarının hayattaki başarılarıyla gurur duymalı ve onların yanlarında olmalılar.

İçişleri'nden 81 İl Valiliğine YKS genelgesi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sınava girecek adaylar için nüfus müdürlükleri, cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günü; sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutulacak.

2021-YKS Giriş Belgeleri adayların erişimine açıldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı.