Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversiteye geçişin anahtarı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Adaylara 135 dakika süre verildi.

Bugün gerçekleştirilecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 10.15'te başlayacak ve adaylar yine saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav 13.15'te bitecek.

Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te başlayacak 17.45'te sona erecek.

ALAN YETERLİLİK TESTİ

İkinci oturum olan AYT'de ise adaylara 180 dakika süre verilecek.

AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru cevaplayacak.

AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak.

Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek Felsefe sorularından 6 soru yer alacak.

Fen Bilimleri testindeki dağılım ise Fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YABANCI DİL TESTİ

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nde (YDT) adaylara 120 dakika süre verilecek.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

BARAJ PUAN 180

Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Covid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti.

Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak.

Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.

ACİL İŞLEMLER İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri 26 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek.

COVİD-19 TEDBİRLERİ

ÖSYM, Covid-19 salgınına karşı sınav öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, Covid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebildi.

Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebildi.

HES KODUYLA TAKİP

Covid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı.

Sınav görevlileri ve adayların Covid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav çıkışında, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak olan nüfus müdürlükleri, ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu hafta sonu yapılacak üniversiteye geçiş sınavının, daha önce açıklanan takvime göre 4 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

UZMAN TAVSİYELERİ

Uzmanlar YKS öncesi tavsiyelerde bulundu.

Sınav sabahı farklı kahvaltı yapmayın diyen uzmanlar, öğrencilere rahat kıyafet kıyafet seçimi konusunda önerisinde bulundu.

Uzmanlara göre öğrenciler sınava az uykuyla bile girse, performans açısından farklılık göstermiyor.

Bu bilgi sınava uykusuz gidilmesi anlamını taşımıyor ancak adayları rahatlacak bir araştırma olabilir.

Uzmanlar, sınav anındaki olası sıkıntılar için de derin nefes alınmasını öneriyor.

YKS'de ilk oturum tamamlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumunun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Üniversite adaylarının sınava yetişme telaşı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınava girecek adaylar, her zamanki gibi okullara yetişme telaşı içindeydi. Bazı öğrencilere polis ekipleri yardımcı olurken, bazılarına ise vatandaşlar yardımcı oldu. Kız kardeşinin sınava girebilmesi için 3 kilometre koşan ağabey ise günün kahramanı oldu.